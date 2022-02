ARD Mediathek: Zahl der Videoabrufe steigt auf gut 2 Milliarden

Die ARD Mediathek hat im vergangenen Jahr ihre Nutzungszahlen deutlich gesteigert. Sie verzeichnete 2021 mehr als zwei Milliarden Videoabrufe, wie der federführend zuständige Südwestrundfunk (SWR) am Freitag in Stuttgart mitteilte.

Das entspreche einem Plus von 62 Prozent gegenüber 2020. Der öffentlich-rechtliche Sender sprach von einer Rekordreichweite, ebenso für die ARD Audiothek, die 67 Millionen Abrufe (plus 24 Prozent) hatte.

SWR-Intendant Kai Gniffke sagte der dpa zur ARD Mediathek: "Wir haben an mehreren Stellen gearbeitet: Die Technik, die Personalisierung und der Content sind besser geworden." Und der Aufbau von eigenen Inhalten für die Mediathek sei vorangetrieben worden. "Wir stellen nicht einfach in die Mediathek das rein, was wir mal gesendet haben. Sondern wir produzieren exklusiv für die Mediathek." Das mache einen Großteil der Nutzung aus. Auch die Pandemie habe die Nutzung begünstigt, im zweiten Jahr der Corona-Krise sei das aber nicht mehr ein so entscheidender Faktor wie 2020 gewesen.

"Streaming-Anbieter Nummer 1"

Auf die Frage nach einer Zielmarke sagte Gniffke: "Wir wollen langfristig der Streaming-Anbieter Nummer 1 in Deutschland werden – mit dem Streaming-Netzwerk von ARD und ZDF."

Wenn man das Beste aus beiden technologischen Welten von Suchfunktion bis hin zu Empfehlungslogik und Nutzungsdaten zusammenpacke, dann werde das noch einen "erheblichen Schub" geben. "Die Nutzung wird hoffentlich weiter steil ansteigen", ergänzte der Intendant. ARD und ZDF arbeiten seit einiger Zeit enger mit ihren Mediatheken zusammen, diese bleiben aber für sich jeweils eigenständig bestehen.

(dahe)