ARM: Britischer CPU-Entwickler baut hunderte Arbeitsplätze ab

Das Geld wird knapp: Das britische Unternehmen ARM, dessen Prozessortechnik in praktisch allen Smartphones und mehreren Milliarden jährlich produzierten Chips steckt, plant den Abbau von Stellen. Wie Bloomberg unter Berufung auf den britischen Telegraph meldet, kündigte der neue ARM-CEO Rene Haas den Abbau von bis zu 15 Prozent der mehr als 6000 Arbeitsplätze in einer internen Mitteilung an.

ARM gehört bisher dem japanischen SoftBank-Konzern, der ARM 2016 für umgerechnet knapp 29 Milliarden Euro gekauft hatte.

2020 gaben ARM (die Schreibweise lautet seit einigen Jahren eigentlich Arm und das Logo "arm") und Nvidia dann bekannt, dass Nvidia ARM übernehmen wolle. Nach langen Querelen scheiterte dieser Deal dann aber vor wenigen Wochen und der bisherige ARM-CEO Simon Segars trat zurück. Seinen Posten übernahm der bisherige Nvidia-Manager Rene Haas.

Die Übernahme wurde vor allem deshalb abgesagt, weil wichtige Kunden wie Qualcomm und vor allem Kartellbehörden mehrerer Länder Vorbehalte hatten.

Wachstumsmärkte gesucht

In ausführlichen Begründungen für die geplante Übernahme durch Nvidia hatte ARM Ende 2021 dargelegt, dass man für weiteres Wachstum auf einen finanzstarken Partner angewiesen sei. Demnach sieht ARM eine Sättigung im Markt der Smartphone-SoCs, der bisher für einen hohen Teil des Umsatzes sorge. Und bisher falle es schwer, in neue, wachstumsstarke Märkte vorzudringen.

ARM erklärt, dass auch sehr erfolgreiche ARM-Chips von Architekturlizenznehmern wie allen voran Apple (M1) der Firma ARM selbst nur relativ geringe Umsätze bringen. Denn diese Designs können andere Kunden ja nicht bei ARM als IP-Kerne (Intellectual Property Cores) zukaufen und Lizenzgebühren dafür bezahlen.

(ciw)