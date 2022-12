ARRW: Erster kompletter Test von US-Hyperschallrakete erfolgreich

Die US-Luftwaffe hat erstmals einen vollständigen Test einer aus dem Flug abgefeuerten Hyperschallrakete durchgeführt und spricht von einem Erfolg. Der Prototyp einer einsatzfähigen Rakete des Typs AGM-183 ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon) wurde einer Mitteilung der US Air Force zufolge am Freitag vor der Küste Kaliforniens abgefeuert. Anders als bei früheren Tests wurde dabei nicht nur die anfängliche Beschleunigung mittels Booster ausprobiert, sondern auch die Abkopplung des Projektils bis hin zum Einschlag am Ziel. Man habe Hinweise darauf, dass alle Ziele des Tests erreicht wurden.

Hyperschallraketen: Ein neues Wettrüsten

Sogenannte Hyperschallwaffen stehen bei der Rüstung der Großmächte seit einigen Jahren im Fokus. Dabei handelt es sich um Raketen, die mit mehr als der fünffachen Schallgeschwindigkeit unterwegs und deshalb besonders schwer oder gar nicht abzufangen sind. Sie sind langsamer als ballistische Raketen, aber anders als die folgt eine Hyperschallrakete auf ihrer Flugbahn keiner Wurfparabel und ist außerdem in der Lage zu manövrieren. Raketenabwehrsysteme sind daher nicht in der Lage, sie zu stoppen. China hat vor einem Jahr eine solche Rakete getestet, die hat während des Flugs angeblich eine weitere Rakete abgefeuert. Russland hat Hyperschallraketen auf Ziele in der Ukraine geschossen, es handelt sich um den ersten Einsatz in einem Krieg.

Bei der AGM-183 ARRW handelt es sich um eine von zwei Hyperschallraketen, die derzeit in den USA entwickelt werden. Wie CNN erklärt, besteht sie aus einem Booster, der nach der Abkopplung von dem Trägerflugzeug auf mehrfache Schallgeschwindigkeit beschleunigt wird und dann die eigentliche Rakete aussetzt. Die soll dann zum Ziel rasen. Nach mehreren Fehlschlägen bei der Erprobung haben zuletzt mehrere Tests geklappt. Der Air Force zufolge gibt es nur ein eng begrenztes Einsatzszenario für die Waffe: Die kann demnach unbewegliche, strategisch wertvolle Ziele schnell zerstören.

Lesen Sie auch Was hinter der Entwicklung der Hyperschallwaffen steckt MIT Technology Review

(mho)