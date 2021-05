AV-Receiver: Yamahas neue Generation wieder mit Cross-Upmix-Sperre

Vor gut einer Woche wurde bekannt, das ausgewählte Modelle der Aventage-Reihe von Yamaha neben Dolby Atmos und DTS:X auch das Format Auro-3D unterstützen werden. Konkret handelt es sich um die Modelle RX-A6A und RX-A8A, die voraussichtlich ab Juli zu Preisen von rund 2600 beziehungsweise 3600 Euro auf den Markt kommen sollen, wie der Hersteller gestern bekannt gab.

Die Ankündigung enthält jedoch einen bitteren Beigeschmack, seit die Bedienungsanleitungen der Geräte abrufbar sind. Darin ist nämlich nachzulesen, dass die neuen Modelle wie ihre Vorgänger aus dem Jahre 2018 mit einer sogenannten "Cross-Upmixing-Sperre" hinsichtlich DTS Neural:X ausgeliefert werden.

Die Sperre verhindert, dass man als Nutzer einer 3D-Audio-Anlage an den betreffenden Geräten den "DTS Neural:X"-Upmixer der Firma DTS einsetzen kann, um bei Audiospuren in den Formaten Dolby Digital Plus oder Dolby TrueHD zusätzliche Höheninformationen hinzurechnen zu lassen.

Update: Ein genaueres Studium der Anleitung zeigt, dass die neuen Modelle RX-A4A, RX-A6A und RX-A8A sogar eingeschränkter sind als die Vorgängergeneration: So hat die neue Aventage-Reihe auch eine Cross-Upmix-Sperre für die Nutzung des bei Dolby Atmos enthaltenen Dolby-Surround-Upmixers (DSU) für DTS, DTS-HD High Resolution und DTS-HD Master Audio. Der DSU ließ sich bei den Modellen aus 2018 aber noch uneingeschränkt nutzen.

Rechtlich nicht nötig

2019 griffen rechtlich bindende Vereinbarungen zwischen Dolby und den Herstellern zur Cross-Upmix-Sperre – mit der Folge, dass auch andere Hersteller in dem Jahr AV-Receiver mit der Cross-Upmix-Sperre auf den Markt brachten. Im August 2019 folgte dann jedoch der Paukenschlag, als Dolby auf Druck der EU-Kommission auf seiner Website die Erklärung veröffentlichte, man ziehe die betreffende Verpflichtung gegenüber den Receiver-Herstellern mit sofortiger Wirkung zurück.

Yamaha hat folglich zum zweiten Mal die Cross-Upmix-Sperre in seinen AV-Receivern, obwohl dies in beiden Fällen aus rechtlicher Sicht nicht nötig (gewesen) wäre: Bei der vorherigen Generation nicht, weil diese bereits 2018 auf den Markt kamen – also vor dem Inkrafttreten der Vereinbarungen. Und bei der neuen Generation nicht, weil die Verpflichtung mittlerweile schon gar nicht mehr gilt.

In den Anleitungen der kommenden Aventage-Receiver findet sich der Hinweis auf die Cross-Upmix-Sperre. (Bild: Yamaha (Screenshot Anleitung))

Die Käufer der 2018er-Geräte warteten vergeblich auf ein Firmware-Update, das die Sperre wieder beseitigt. Zu hoffen bleibt nun, dass Yamaha wenigstens bei der 2021er-Generation die Sperre nachträglich per Firmware-Update entfernt.

Lesen Sie auch 3D-Sound: Yamaha unterstützt künftig auch Auro-3D

Aussicht auf Auro-3D

In den Bedienungsanleitungen ist zum 3D-Soundformat Auro-3D, das die neuen Geräte erstmals unterstützen werden, bislang noch nichts zu finden - was nachvollziehbar ist, da der Codec erst mit einem Firmware-Update im Herbst nachgeliefert wird.

Nach aktuellem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass sich der bei Auro-3D mitgelieferte Upmixer AuroMatic auf alle Spuren anwenden lassen wird, auch auf die, die in Dolby-Formaten kodiert wurden.

(nij)