Fritzbox: AVM lässt Energiesparmodus in neuen Labor-Firmwares testen

AVM hat weitere Entwicklungs-Schnappschüsse von Fritzbox-Firmwares zum Testen für Interessierte bereitgestellt. Die Entwickler heben besonders hervor, dass sich ein Energiesparmodus als neue Funktion darin testen lässt.

Neue Labor-Firmwares hat AVM am Freitag dieser Woche für die Fritzbox 7590 AX (7.39-104219), Fritzbox 7590 (7.51-104205), Fritzbox 7530 AX (bereits vom Mittwoch, 7.51-104131), Fritzbox 7530 (7.51-104204) sowie die betagte Fritzbox 7490 (7.51-104203) auf der Webseite für die Labor-Firmwares bereitgestellt. Wer bereits Labor-Firmwares auf den Geräten nutzt und das automatische Update nicht abgestellt hat, dürfte inzwischen die neueren Fassungen auf dem Router vorfinden.

Unter "System" im "Energiemonitor" lässt sich jetzt ein neuer Energiesparmodus in den neuen Fritzbox-Labor-Firmwares aktivieren. (Bild: Screenshot/dmk)

Fritzbox Labor-Firmware: Details zur Energiesparoption fehlen

In den Release-Notes erläutert AVM die neue Funktion nicht detaillierter. Lediglich die knappe Beschreibung "Im neuen Energiesparmodus werden WLAN, LAN und USB besonders stromsparend betrieben" findet sich dort. Die konkreten Verbesserungen und Korrekturen in den Beta-Labor-Firmwares für die jeweiligen Fritzbox-Router liefern die Einträge weiter unten auf der AVM-Webseite mit den Neuerungen.

Die Listen variieren im Umfang. Für den Dinosaurier Fritzbox 7490 sind nur Kleinigkeiten an Fehlerbehebungen zu finden, die Performance des WLANs soll zudem verbessert sein. Die neue Energiesparoption scheint nicht für alle Modelle zu kommen, zumindest führt AVM sie nicht für die Fritzbox 7590 AX sowie 7530 AX auf. Deren Changelog ist auch sehr kurz: Bei der 7590 AX wurde lediglich eine Rebootsituation bei fest eingestelltem Kanal 140, aber zugleich deaktiviertem WLAN im 5GHz-Band behoben. Die 7530 AX hat allgemein eine Verbesserung der Stabilität des Systems erfahren. Die Listen für die Fritzbox 7590 und 7530 sind hingegen deutlich länger und ausführlicher.

Die Statistik des Fritzbox-Energiemonitors liefert neben der neuen Option auch statistische Informationen zur Prozessorlast und dessen Temperatur sowie zur Arbeitsspeichernutzung. (Bild: Screenshot/dmk)

Viele Energiespartipps aus dem Internet bringen im Vergleich zu den Einsparungen oft starke Einschränkungen mit sich, die sie in der Praxis eher untauglich machen. So etwa der Tipp, Internet-Router nachts auszuschalten. Ob der neue Energiesparmodus von AVM Vorteile bringt, ohne in der Praxis unerwünschte Nebenwirkungen zu haben, können Interessierte jetzt ausprobieren. Da es sich um Beta-Firmware handelt, können jedoch einige unvorhersehbare Fehler darin auftreten.

(dmk)