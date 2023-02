AVM lässt's krachen: Fritzboxen bekommen Wi-Fi 7, Zigbee und Matter

Gleich drei neue Router kündigt AVM kurz vor dem Mobile World Congress an: die Fritzbox 5690 Pro, 5690 XGS und 6860 5G. Die ersten beiden Modelle sind schon bereit für den nächsten WLAN-Standard Wi-Fi 7 und können Funknetze in den Frequenzbereichen 2,4, und 5 Gigahertz aufziehen, die Pro-Variante auch bei 6 GHz.

Wie auch schon TP-Link orientiert sich AVM an den Vorabspezifikationen, die demnächst finalisiert werden dürften. Wi-Fi 7 soll erneut die Netzwerklatenz senken und den Durchsatz steigern. Dank der Abwärtskompatibilität zu Wi-Fi 6(E) und älteren Standards können sich auch bisherige Clients wie Smartphones und Notebooks mit den Routern verbinden.

2-in-1: DSL und Glasfaser

Die Fritzbox 5690 Pro könnte Kunden locken, die derzeit DSL haben, aber demnächst Internet per Glasfaser bekommen: Sie ist AVMs erster WLAN-Router, der wahlweise an der Telefonleitung oder an einem Lichtwellenleiter läuft. Dazu hat das Modell sowohl ein DSL-Modem als auch einen SFP-Schacht für Optikmodule mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gigabit/s an einem passiven GPON-Anschluss und 1 Gbit/s am aktiven AON-Anschluss.

Sie bekommt auch die beste Funkausstattung der Neulinge: Wi-Fi 7 mit vier MIMO-Streams parallel in den drei WLAN-Bändern 2,4, 5 und 6 GHz. Das läuft auf maximale Bruttoraten von 1,4 Gbit/s bei 2,4 Gigahertz, 5,8 Gbit/s im 5-GHz-Band und 11,5 Gbit/s auf 6 GHz hinaus. Im Optimum erreichen Clients bei Wi-Fi 6 auf Anwendungsebene rund 70 Prozent davon, also hier wahrscheinlich 1, 4 und 8 Gbit/s.

Die Schwesterversion Fritzbox 5690 XGS kommt ohne DSL-Modem und läuft eigenständig nur an Glasfaseranschlüssen. Hier hat AVM einen SFP+-Slot für die nächste Glasfaser-Generation mit 10 Gbit/s vorgesehen (XGS-PON, siehe Glasfaser-FAQ der c’t). Anders als beim bisherigen Glasfaser-Topmodell Fritzbox 5590 Fiber überträgt ihr zwischen WAN und LAN umschaltbarer Ethernet-Port Daten mit 10 statt 2,5 Gbit/s. Sie funkt nur im 2,4- und 5-GHz-Band.

Die Fritzbox 5690 Pro und vermutlich die 5690 XGS stehen hochkant. Die 6860 5G erscheint im liegenden Design. (Bild: AVM)

Zigbee- und Matter-Support

Der Mobilfunk-Router Fritzbox 6860 5G stellt ein Upgrade zur bisherigen 6850 5G dar, das primär mit einer Erweiterung fürs Smart-Home erscheint: Genauso wie die neuen Glasfaserschwestern unterstützt sie Zigbee und den herstellerübergreifenden Standard Matter, der allerlei Smart-Home-Geräte wie Lampen und Thermostate steuert. Wi-Fi 7 unterstützt das Modell nicht.

Weiterhin können alle drei angekündigten Router mit DECT-Schnurlostelefonen und mit Smart-Home-Geräten umgehen, die die Energiespar-Version DECT ULE verwenden. AVM war bisher der größte Verfechter von DECT ULE, öffnet sich jetzt aber endlich weiteren Standards. Über das Fritz-Smart-Gateway sollen auch ältere Fritzboxen Zigbee-fähig werden.

Zu Lieferterminen und Preisen äußerte sich AVM bis jetzt nicht. Wir erwarten bei allen drei Routern Preise jenseits 300 Euro.

