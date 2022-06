AWS reist ins Code-Pleistozän: Mainframe-Apps in der Cloud betreiben

Im Kampf gegen veraltete Mainframe-Applikationen gibt Amazon den Launch vom AWS Mainframe Modernization bekannt. Interessenten können ihre Mainframe-Anwendungen damit in einer vollständig gemanagten AWS-Cloud-Laufzeitumgebung ausführen. Gesteuert wird das über die AWS Konsole, die AWS Kommandozeile oder eine API. Nutzern wählen zwischen zwei Modellen: automatisiertes Refactoring oder das Replatforming der Anwendungen.

Application Automated Refactoring mit AWS Mainframe Modernization (Bild: AWS)

Refactoring oder Replatforming

Beim Refactoring konvertiert Mainframe Modernization bestehende Anwendungen "in eine moderne Sprache und ein modernes Ökosystem". Blu-Age-Werkzeuge wandeln COBOL-, PL/1- oder JCL-Code in Java-Services und Java-Skripte um. AWS bietet mit dem Replatforming auch an, bestehende Anwendungen in eine verwaltete Micro-Focus-Laufzeitumgebung zu heben. Dies soll laut Amazon mit nur minimalen Quellcode-Änderungen gelingen. Dabei sind Transaktionsmanagern, Datamapping-Tools, Bildschirm- und Kartenlesern sowie Batch-Ausführungsumgebungen vorinstallierte Komponenten.

Application Replatforming mit AWS Mainframe Modernization (Bild: AWS)

Der Preis des Mainframe-Modernisierens

AWS ist derzeit mit einem Marktanteil von knapp 40 Prozent der größte Cloud-Anbieter für Infrastructure-as-a-Service. In Europa ist der Mainframe Modernization Service in den AWS-Regionen Frankfurt und Irland verfügbar. Im Vorfeld erhebt Amazon keine Gebühren, nach der Bereitstellung kostet der AWS Mainframe Modernization im Refactoring-Modell ab 2,50 US-Dollar die Stunde und für das Replatforming ab 5,55 US-Dollar die Stunde. Laut AWS sind die Lizenzkosten für Blu Age und Micro Focus in diesem Preis inbegriffen.

Weitere Informationen und ein Tutorial finden sich im AWS-Blog.

(pst)