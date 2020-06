AWS veröffentlicht App Mesh Controller für Kubernetes

Amazon hat ein Kubernetes-Werkzeug für seinen AWS-Cloud-Dienst App Mesh herausgebracht. Das neue Steuerungstool soll offenbar die Anbindung von AWS App Mesh zu Kubernetes herstellen. Laut Anbieter handelt es sich um eine Kubernetes-native Erweiterung, die die Kommunikation der Dienste untereinander über unterschiedliche Plattformen hinweg ermöglichen soll.

Steuerungswerkzeug für Kubernetes-Cluster in der AWS-Cloud

Der AWS App Mesh Controller für Kubernetes soll in der Lage sein, neue Services anzulegen, die in Verbindung zum Mesh stehen, außerdem soll er das Traffic-Routing definieren und Sicherheitsfeatures wie die Verschlüsselung konfigurieren können. Auch eine automatische Registrierung der Kubernetes-Pods in der AWS Cloud Map könne das neue Steuerungswerkzeug für Nutzer durchführen.

Bei dem AWS App Mesh handelt es sich um einen seit dem Frühjahr 2019 verfügbaren Service-Mesh, mit dem Nutzer der Amazon-Cloud ihre Microservices-Anwendungen überwachen und steuern können. Sogenannte Service-Meshes sind eine zunehmend beliebter werdende Infrastrukturkomponente in Microservice-Architekturen. Sie sollen die Komplexität der verteilten Deployments reduzieren beziehungsweise das Management vereinfachen.

Funktionsweise des AWS App Mesh (rechts) im Vergleich zum Monitoring mit manueller Konfiguration (links) (Bild: AWS)

App Mesh bietet offenbar einen deklarativen Ansatz für die Modell-Service-Kommunikation. Nutzer können Regeln für die Service-zu-Service-Kommunikation definieren, und alles andere wird dann wohl automatisch erledigt. Die Funktionsweise dürfen Nutzer sich wie bei anderen Service-Meshes wie Istio und Linkerd vorstellen (Amazon legt übrigens nicht offen, ob und gegebenenfalls wie weit der eigene Service-Mesh auf der Technologie eines der Mitbewerber beruht).

AWS hatte App Mesh ursprünglich eingeführt, um die Kommunikation der verschiedenen Cloud-Services zu bündeln und Nutzern dabei Ende-zu-Ende-Sichtbarkeit zu ermöglichen. Eine Dokumentation für den Service Mesh liegt auch auf Deutsch vor. Die Ankündigung des Tools können Interessierte im AWS-Blog einsehen. Das AWS-Team bietet Nutzern im Konfigurations-Tutorial für Kubernetes eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

(sih)