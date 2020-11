Ab 19 Uhr: Apple-Silicon-Keynote im Liveticker, danach Live-Kommentar

Trotz Corona-Krise fährt Apple in diesem Jahr schwere Keynote-Geschütze auf: Gleich drei Präsentationsveranstaltungen gab beziehungsweise gibt es in diesem Herbst. Im September wurden neue iPads und Apple-Watch-Computeruhren gezeigt, im Oktober folgten die frischen iPhones der 12er Baureihe.

Noch ein Event im Herbst

Am heutigen Dienstag ab 19 Uhr kommt nun das "One more thing"-Event. Erwartet werden jene Produkte, die Apple vorab angekündigt hatte, aber noch nicht vorstellte: Die ersten Mac-Recher mit ARM-Prozessoren, die Apple selbst entwickelt hat: Neue Computer mit "Apple Silicon". Zumindest ein Modell soll in diesem Jahr verfügbar sein, kündigte Konzernchef Tim Cook bereits im Sommer auf der virtuellen Entwicklerkonferenz WWDC an.

Neben den ARM-Macs könnte der Konzern auch seine lange erwarteten Bluetooth- beziehungsweise UWB-Tracker AirTags sowie neue High-End-Kopfhörer aus der AirPods-Reihe präsentieren. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, dass sich Apple voll und ganz auf die Apple-Silicon-Geräte konzentriert, Benchmarks zeigt und angepasste Software in allen Einzelheiten präsentiert.

Kommentar nach der Veranstaltung

Aktuell erwarten wir mindestens zwei neue MacBook-Pro-Modelle und ein neues MacBook Air. Desktop-Macs mit Apple Silicon sind in Vorbereitung, könnten allerdings noch bis 2021 benötigen. Die geplanten Formfaktoren für die ersten ARM-Macs sollen angeblich keine Überraschung bieten – Apple will beim 13- und 16-Zoll-Design des Intel-MacBook Pro bleiben und beim MacBook Air ebenfalls beim Intel-Formfaktor. Das behauptet zumindest die Gerüchteküche. Beim Switch von PowerPC zu Intel war Apple ebenso vorgegangen.

Egal was Apple auch zeigt am heutigen Abend – Mac & i ist wie immer ab 19 Uhr mit einem eigenen Liveticker am Start, der im Minutenprotokoll alle Neuigkeiten mitteilen wird. Hier geht's zum Liveticker:

Weiterhin wird es wieder einen Livekommentar zur heutigen Keynote geben – diesmal allerdings, weil Apple Live-Bilder der Veranstaltung über externe Kanäle verbietet, erst im Anschluss an die Veranstaltung. Johannes H. Börnsen diskutiert mit Holger Zelder, Christof Windeck, Florian Müssig und Nico Ernst, was Apple da eigentlich vorgestellt hat. Und vor allem: Was davon zu halten ist, wie Apple damit im Vergleich zu anderen Herstellern dasteht, welche Probleme auftreten können etc.

