Ab 19 Uhr: Liveticker von Apples WWDC mit iOS 14, macOS 16, ARM-Macs & Co.

So eine WWDC gab es noch nie: Statt dass Apple seine Entwickler nach San Jose zu seiner World Wide Developer Conference einlädt, müssen diese die 2020er Veranstaltung Corona-bedingt diesmal von zuhause verfolgen. Das gilt auch für die traditionell am ersten Tag stattfindende Keynote, in der Konzernchef Tim Cook zusammen mit seinen Managerinnen und Managern frische Produkte vorstellt: Das Event aus dem Steve Jobs Theater auf dem Apple-Park-Campus in Cupertino findet 2020 ohne Publikum statt.

Alles komplett virtuell hier

Trotzdem wird es am heutigen Montag ab 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit spannend: Denn Apple liefert trotz der komplett virtuellen Veranstaltung allerlei Neuigkeiten zu Soft- und Hardware. Mac & i ist wie immer mit einem Liveticker dabei und präsentiert im Minutenprotokoll alle Neuerungen, die sich der iPhone-Konzern für das Jahr 2020 ausgedacht hat.

Neue Betriebssysteme

Aktuell ist bereits bekannt, dass mindestens iOS/iPadOS 14 und macOS 10.16 vorgestellt werden – die WWDC dient traditionell zur Präsentation der jeweils neuesten Betriebssystemversionen. Auch Updates für die Apple-Watch-Software watchOS und das Apple-TV-Betriebssystem tvOS dürfte Apple zeigen. Entwickler werden die neuen Software-Produkte dann wie üblich auch gleich als Betaversion herunterladen und ausprobieren dürfen.

Lesen Sie auch iOS 14 & Co: Was wir von Apples Special Event Keynote 2020 erwarten

Von Intel zu ARM-Chips?

In Sachen Hardware ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass Apple seinen lange erwarteten Wechsel von Intel- und ARM-Chips beim Mac präsentiert. Erste Rechner dürften allerdings noch länger auf sich warten lassen. Weiterhin könnte Apple zudem frische iMacs zeigen, zu denen es ernsthafte Gerüchte gibt.

Egal was Apple auch präsentieren wird: Der Mac & i-Liveticker hält Sie auf dem Laufenden. Die Crew des Apple-Magazins von c't steht ab kurz vor 19 Uhr mit allen Infos zum Nachlesen bereit. (bsc)