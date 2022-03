Ab 19 Uhr: iPhone SE 3, iPad Air 5 & neue Macs im Liveticker und Live-Kommentar

Es grünt so grün – und das auch bei Apple: Der iPhone-Konzern hat am heutigen Dienstag zu seinem ersten Event des Jahres 2022 eingeladen. Die "Peek Performance"-Keynote dürfte einmal mehr eine Aufzeichnung sein, die vollgepackt mit neuen Produkten ist – so werden aus den wichtigsten Bereichen neue Geräte erwartet. Das Event startet um 19 Uhr mitteleuropäischer Winterzeit.

iPhone SE in dritter Auflage

Frühlings-Keynotes sind bei Apple traditionell dafür da, Einsteiger-iPhones zu zeigen, während die Hauptmodelle jeweils im Herbst erscheinen. Nach dem iPhone SE im März 2016 und dem iPhone SE 2 im April 2020 wird nun mit der dritten Generation gerechnet. das "SE 3", das Apple vermutlich weiterhin schlicht iPhone SE nennen dürfte, soll endlich 5G-fähig werden, ein schnelleres SoC (vermutlich A15 Fusion aus dem iPhone 13) und verbesserte Kameratechnik haben. Optisch setzt Apple wohl auf Altbewährtes: Angeblich wird der Look des iPhone 7 beibehalten.

Weiterhin rechnet die Gerüchteküche mit einem neuen iPad Air, das die fünfte Generation darstellen würde. Es soll sich am modernisierten iPad mini 6 orientieren, ebenfalls 5G-Funk erhalten und mit flotterer Chip- und verbesserter Kameratechnik kommen.

Spannung beim Mac

Dritte neue Produktkategorie, mit der allgemein für die Frühlings-Keynote gerechnet wird, ist der Mac. Hier könnte es mehrere neue Modelle geben. So gibt es Spekulationen über eine Modernisierung der Einsteigervariante des MacBook Pro mit 13 Zoll, ein neues MacBook Air mit M2-Chip und neuem Look oder neue iMacs und Mac minis. Denkbar ist aber auch, dass Apple eine komplett neue Produktlinie bei seinen Rechnern vorstellt.

Hier hatte sich zuletzt der Markenbegriff "Mac Studio" durchgesetzt. Damit gemeint wäre eine leistungsfähige Workstation-Mischung aus Mac Pro und Mac mini im komplett neuen Look – der Event-Name "Peek Performance") wäre hier sehr passend. Parallel dazu soll es angeblich auch ein neuer Bildschirm ("Apple Studio Display") erscheinen, der trotz 7K-Auflösung günstiger wäre als das sündhaft teure Pro Display XDR.

Liveticker und Live-Kommentar

Wie immer berichtet Mac & i mit einem Liveticker von der Apple-Keynote, der den Lesern erlaubt, allen Neuerungen im Minutenprotokoll zu folgen:

Parallel zum Liveticker wird es außerdem auf YouTube auch einen Live-Kommentar zum Event geben. Mit dabei sind die heise-Experten Johannes Börnsen (Videoproducer und ambitionierter Apple-Nutzer), Florian Müssig (Hardware-Ressort c't), Immo Junghärtchen (Apple-Autor) und Patrick Bellmer (heise online).

(bsc)