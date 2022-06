Ab Donnerstag live: heise Security Tour 2022

Die heise Security Tour gibt Security- und Datenschutz-Verantwortlichen den notwendigen Überblick zu aktuellen Sicherheits-Themen und vermittelt praxisrelevante Hintergrund-Informationen, denn: "Wissen schützt!" Am Donnerstag, dem 23. Juni, ist Premiere in Köln; weiter geht es am Dienstag, dem 28. Juni, in Stuttgart und am 5. Juli folgt ein Online-Termin, der jedoch schon fast ausgebucht ist.

Zu 100 Prozent unabhängig

An allen drei Terminen gibt es das gleiche Programm. Alle Themen und Referenten der Eintages-Konferenz hat die heise-Security-Redaktion handverlesen; bezahlte Werbevorträge gibt es nicht. Ein Kurzüberblick zum diesjährigen Programm:

Jürgen Schmidt (ju): Lagebild IT-Security: Auswirkungen des Kriegs, aktuelle Entwicklungen bei Ransomware, Cybercrime & Co.

Jörg Heidrich: Datenschutz – Umgang mit Datentransfer in die USA, Cookies und Google Analytics

Kay Schlüpmann: Erfahrungen eines CISOs mit Awareness-Schulungen

Stefan Strobel: Konsequenzen der Abhängigkeit von Third-Party-Software und das Sichern der Supply Chain

Jörg Riether: Sicheres Backup – Immutable Storage, Air Gaps und andere Konzepte

Felix von Leitner: Wie sieht sinnvolles Patch-Management aus? Die Wahrheit des Patchens.

Die Teilnahme kostet regulär 599 Euro (online 499 Euro) Mitglieder von heise Security Pro können kostenlos teilnehmen (ihr erhaltet über den Newsletter und im Expertenforum einen Code für die Anmeldung). Das vollständige Programm sowie die Möglichkeit, sich anzumelden, finden Sie auf der Webseite:

(ju)