Ab in die Kiste: Soldaten überlisten Kampfroboter mit Karton

KI-Kampfroboter mit Waffen ausstatten – was soll da schon schiefgehen? Wie schlau die künstliche Intelligenz wirklich ist, zeigt eine Begebenheit, die in einem neuen Buch geschildert wird, das Ende Februar erscheinen soll. Der frühere leitende Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums Paul Scharre berichtet darin über seine frühere Arbeit, bei der er sich unter anderem mit Strategien für unbemannte und autonome Systeme und neue Waffentechnologien beschäftigte. In seinem Buch "Four Battlegrounds: Power in the Age of Artificial Intelligence" schildert er, wie es einer Gruppe US-Marines mit Kindertricks gelang, einen schlauen Roboter an der Nase herumzuführen. Auf Twitter kursiert ein Auszug aus dem Buch.

Dazu stellten die Marines den Roboter, der darauf spezialisiert war, Menschen zu identifizieren, in die Mitte eines Kreisverkehrs. Entwickelt wurde der Roboter vom Darpa (Defense Advanced Research Projects Agency), dem Forschungszweig des Verteidigungsministeriums. Das Ziel war es, sich aus längerer Distanz an den Roboter heranzuschleichen und ihn zu berühren, ohne dass er seine Angreifer erkennt. Am Ende bedurfte es gar keiner ausgefeilten Kampftechniken oder besonderer Waffen, sondern nur eines Pappkartons, etwas Tannengrüns und sportlichen Geschicks, um dieses Ziel zu erreichen.

Achtung, jetzt kommt ein Karton

Während die einen Soldaten sich Purzelbaum schlagend dem Roboter näherten, versuchten es andere versteckt in einem Pappkarton, wie es aus Cartoon-Serien und Computerspielen bekannt ist. Ein anderer setzte sich als "grinsender Tannenbaum" in Szene. Dass der Tannenbaum durchs Bild lief, versetzte den Roboter nicht in Alarmstimmung.

In allen acht Fällen sei es dem Roboter nicht gelungen, die Menschen zu erkennen, obwohl dem Test eine Woche mit KI-Training auf einem Testgelände vorausgegangen war. Selbst das Kichern der Soldaten im Karton beeinflusste die Maschine nicht. Die US-Forschungsagentur fordert Roboter immer wieder in Challenges heraus, um ihre Möglichkeiten zu erproben. Fest steht wohl: Nach diesem Reinfall hieß es für den Roboter sicher "ab in die Kiste".

