Ab in die Natur: Die Bilder der Woche (KW 23)

Es ist ganz offensichtlich: Sobald das Wetter sommerlicher wird, dominieren in der Galerie von c’t Fotografie Naturaufnahmen. Das Aufmacherbild, das J. Stoever unter dem Titel Blitzableiter hochgeladen hat, ist ein typisches Beispiel dafür. Es zeigt einen dürren Strauch, der solitär aus einer Dünenlandschaft, wie man sie an der Ostsee an vielen Stellen antrifft, heraussticht. Uns hat die sparsame Komposition und natürlich der harmonische Farbkontrast gefallen. Da kommt gleich Urlaubsstimmung auf.

Auch das Foto Altes Duo von Galerie-Fotografin Petra Held zeigt ein maritimes Motiv aus der Ostseeregion. Zu sehen sind zwei alte Zeesboote, die an einem ebenso alten Steg am Saaler Bodden vertäut sind. Das Bild erhält seine Wirkung aus der Komposition und der Farbgebung. Hier steht die lebhafte Wolkenbildung im Kontrast zu der Ruhe, die die beiden Segelboote und das warmbräunliche Reet ausstrahlen.

Fotogene Insektenwelt

Sommerliche Temperaturen führen auch dazu, dass die Insektenwelt lebendig und emsig herumschwirrt. Im Bild des Tages vom Sonntag hat Dirk Selig in einer Nahaufnahme mit dem Titel Gartenbesucher 2 eine Nektar-sammelnde Biene eingefangen. Eigentlich wollte er nur sein neues Makroobjektiv ausprobieren, entstanden ist ein wunderbares Bild. Nicht nur, dass die Biene sehr schön in der Schärfe liegt, sondern auch der helle freundliche Vordergrund mit den Staubgefäßen und Stempeln, der sich nach hinten hin in der Unschärfe verliert und in ein harmonisches lilafarbenes Bokeh übergeht. Das nahezu quadratische Format lenkt auf das Hauptmotiv.

Bernd Unger nutzte den sich langsam auflösenden Morgennebel für seine Aufnahme mit dem Titel Ins Licht. Die sich immer stärker durchsetzende Sonne gab zunehmend immer mehr Details der umgebenden Natur preis. Und als das Gegenlicht im Bildausschnitt überstrahlte, war der richtige Zeitpunkt für sein Bild mit leichtem High-Key-Effekt gekommen – unser Bild des Tages vom Montag.

Diese und weitere spannende Aufnahmen finden Sie in unserer Bilderstrecke.

Altes Duo Zu ihrem stimmungsvollen Foto Altes Duo schrieb uns Petra Held, die in der Galerie von c't Fotografie als JustPe unterwegs ist: „Das Bild entstand während einer Urlaubsreise am kleinen Hafen von Wieck am Darß, am Saaler Bodden. Der bewölkte Himmel bot an diesem Tag einen schönen Kontrast zur golden wirkenden Boddenlandschaft. Die beiden historischen Zeesboote passten für mich perfekt in diese Lichtstimmung. Um die Wolken noch etwas stärker zu betonen und den Kontrast zu verstärken, habe ich das Bild in Lightroom etwas nachbearbeitet."



Canon EOS 5D III | 55 mm | ISO 100 | f/9.0 | 1/320 s (Bild: Petra Held / JustPe)

(pen)