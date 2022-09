Abgebranntes Rechenzentrum: OVH eröffnet feuersicheren Nachfolger in Straßburg

Anderthalb Jahre nachdem ein Feuer ein ganzes Rechenzentrum von OVH zerstört und ein weiteres schwer beschädigt hat, hat der französische Cloudanbieter an dem Standort einen "hyper-widerstandsfähigen und nachhaltigen" Nachfolger eröffnet. An der Veranstaltung in Straßburg haben zwei französische Minister und EU-Kommissar Thierry Breton teilgenommen.

In die Anlage mit dem Namen SBG5 seien 30 Millionen Euro investiert worden und das Rechenzentrum basiere auf Plänen, die kurz nach dem Feuer ausgearbeitet wurden. Auf einer Fläche von 1700 m² gebe es 19 voneinander isolierte Räume, die Widerstandsfähigkeit gegen Feuer betrage etwa zwei Stunden. Die Energie- und Notstromversorgung sei nach außen verlegt worden.

Hölzerne Decken, keine automatischen Feuerlöscher

In der Nacht zum 10. März 2021 hatte ein Feuer das Rechenzentrum SBG2 komplett zerstört und Teile von SBG1 beschädigt. Durch das Feuer war niemand verletzt worden, die beiden Rechenzentren wurden nicht wieder in Betrieb genommen. Spätere Untersuchungen hatten teilweise eklatante Mängel offengelegt. So gab es in der Anlage hölzerne Decken, die für maximal eine Stunde feuerresistent sein sollten, hatte The Register berichtet. Außerdem gab es dem IT-Magazin zufolge keine automatischen Feuerlöscher, die Stromversorgung sei viel zu spät gekappt worden und das Design des Gebäudes habe die Ausbreitung der Flammen begünstigt. Als mögliche Brandursache gelte ein Wasserleck an einem Wechselrichter.

OVH ist einer der größten Internetdienstleister Europas und betreibt neben mehreren Rechenzentren in Frankreich weitere in den USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Polen, Singapur und Australien. Insgesamt sind es dem Unternehmen zufolge 33 auf vier Kontinenten. Mit der neuen Art von Rechenzentren will OVH nun nicht nur die Sicherheit verbessern, sondern auch den ökologischen Fußabdruck verringern, versichert das Unternehmen.

