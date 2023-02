Abgeschossene UFOs in den USA: Ballon einer Hobbygruppe aus Illinois getroffen?

Möglicherweise ist eines der drei unidentifizierten Flugobjekte (UFOs), welche von der US-amerikanischen Luftwaffe nach dem Eindringen eines chinesischen Ballons in ihr Territorium, in den vergangenen Tagen abgeschossen wurden, identifiziert. Liegt die Washington Post mit ihrer Vermutung richtig, dann könnte eines der Objekte ein simpler Hobbyballon gewesen sein: Wie die Post schreibt, sei dieser für Privatleute in seinen Ausmaßen als "Party Balloon" einzustufen.

Von der Hagemeister-Insel Richtung Yukon

Die Washington Post hat für ihre Darlegung einige Informationen zusammengetragen: Die USA hätten am 10., 11. und 12. Februar nicht identifizierte Flugobjekte abgeschossen. Eines habe etwa die Größe eines Kleinwagens gehabt. Die anderen Objekte sollen laut einem Regierungssprecher kleiner gewesen sein. Die genaue Größe sei aber auch schwierig einzuschätzen gewesen sein, da die Objekte langsam unterwegs gewesen wären, die Sichtungen jedoch aus schnelleren Fluggeräten erfolgten.

Der Abschuss am 11. Februar habe über dem kanadischen Yukon-Gebiet stattgefunden. Hierzu passen laut Post nun die Daten von einem Hobbyballon mit dem Namen "Pico Balloon K9YO". Dieser habe zuletzt am 11. Februar in der Nähe der Hagemeister-Insel (Alaska) – nach 123 Tagen und 18 Stunden Flugzeit – Daten gesendet. In seiner letzten Meldung soll der Ballon etwa 11.887 Meter hoch geflogen sein. Der Abschuss am 11. Februar habe laut kanadischen Angaben auf einer Höhe von circa 12.192 Metern stattgefunden. Der Ballon sei auf dem Weg Richtung Yukon gewesen.

Schon Präsident Joe Biden hatte in seinem ersten öffentlichen Statement zu dem Thema erklärt, dass die drei abgeschossenen Objekte sehr wahrscheinlich zu Privatunternehmen, wissenschaftlichen Einrichtungen oder Hobby-Vereinigungen gehört und etwa Wetterdaten oder andere Daten für die Forschung gesammelt hätten. Die Geheimdienste würden dies prüfen.

Nach Recherchen der Washington Post gehört Pico Balloon K9YO-15 zu einer Hobbygruppe aus Illinois, die sich selbst Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade (NIBBB) nennt. Diese hat die letzten Positionsdaten von Pico Ballon K9YO am 14. Februar in ihrem Blog geteilt. Dass die Ballons nicht jederzeit Daten senden, sei normal. Es könnte also noch passieren, dass sich K9YO erneut meldet. Tut er das nicht, ist wohl eher davon auszugehen, dass die USA den kleinen Ballon tatsächlich mit einer "AIM-9X Sidewinder" Kurzstrecken-Luft-Luft-Lenkwaffe vom Himmel geholt haben. Deren Projektil habe einen Durchmesser von 5 Zoll (12,7 cm). K9YO hatte laut NIBBB Ende Januar gerade seine sechste Weltumrundung vollendet. Er gilt nun erst einmal als "Missing in Action".

Der von NIBBB vermutete weitere Flugweg nach den letzten Ballondaten. (Bild: NIBBB.org)

(kbe)