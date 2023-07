Abo-Nepp mit Namejacking: "Threads for Insta" stürmt iPhone-Charts

Der Hype um Metas neue Twitter-Alternative Threads ruft Trittbrettfahrer auf den Plan – zumal Threads in Europa bislang gar nicht offiziell verfügbar ist. Diese Leerstelle füllt in Apples App Store aktuell eine App mit dem Namen "Threads for Insta", die aber nicht von Meta stammt. Der deutsche App Store führt diese als Suchergebnis für "Threads" ganz oben auf, das Icon ist farblich stark an Instagram angelehnt. Dieser Name- und Icon-Jacking-Trick scheint gut zu funktionieren, die App ist in den Top 10 der meistheruntergeladenen Apps zu finden und dürfte damit bereits erhebliche Download-Zahlen erreicht haben.

In den App-Store-Charts ist "Threads for Insta" ganz weit oben zu finden. Statt Zugang zu Threads finden sich darin teure Abos.

"Threads for Insta" ist nicht "Threads"

Auch auf manchen App-Screenshots versucht "Threads for Insta" den Eindruck zu vermitteln, ein soziales Netzwerk zu sein. Tatsächlich handelt es sich bei der App um einen Content- und Hashtag-Generierer. Wird die App beim ersten Mal geöffnet, versucht sie dem Nutzer unmittelbar ein Abonnement zu verkaufen, das 3 Euro pro Woche kostet. Um die Abschlussrate zu erhöhen, werden die üblichen Tricks von Abofallen genutzt, dazu gehört das verzögerte Einblenden eines Schließen-Buttons für die Aboansicht. Die App hat auffällig viele Fünfsterne-Bewertungen mit unecht wirkenden Rezensionen, andere Nutzer weisen dort bereits auf "Fake" und "Abofalle" hin.

Appels In-App-Abonnements lassen sich leicht kündigen: Dafür öffnet man die iPhone-Einstellungen, tippt ganz oben auf den eigenen Namen und anschließend auf "Abonnements". Kunden in Deutschland können Abos auch unmittelbar beenden, statt auf das Ende des Abrechnungszeitraums zu warten. Dafür muss der Apple-Support direkt kontaktiert werden, etwa über reportaproblem.apple.com.

Abo-Nepp im App Store

Zugriff auf das echte Threads erhält man natürlich weder mit noch ohne Abo in "Threads for Insta". Um Threads in Deutschland auf dem iPhone zu installieren, gibt es aktuell nur den Umweg über einen App Store, in dem die App bereist verfügbar ist – etwa in den USA.

Auf Schutz durch Apples App-Kontrolle kann man hier offenbar nicht bauen: Solche "Fleeceware" ist im App Store längst alltäglich, besonders rund um Bereiche, die in kurzer Zeit viele Millionen neue Nutzer anziehen, wie ChatGPT sowie KI und jetzt Threads. App-Nutzer sollten deshalb schon vor dem Download genau hinsehen, von welchem Anbieter die App eigentlich stammt und Apps, die sofort teure Wochen-Abos anbieten, gleich wieder beenden und löschen.

