MWC 2021: Auch Intel und DJI kommen nicht nach Barcelona

Auch der Chip-Riese Intel wird dem weltweit wichtigsten Branchentreff in Barcelona fernbleiben. Intel werde sich auf eine digitale Präsenz beschränken, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit und bestätigte damit einen Bericht der Welt. Auch der Drohnen-Spezialist DJI entschied sich gegen eine Teilnahme, wie ein Sprecher der Zeitung sagte.

Ziel: 50.000 Besucher

Der Veranstalter, die Mobilfunkanbieter-Vereinigung GSMA, hält bisher an dem Plan fest, in Barcelona 45.000 bis 50.000 Teilnehmer zusammenzubringen. Damit wäre der Mobile World Congress die erste internationale Präsenz-Großveranstaltung seit Beginn der Pandemie; unter normalen Umständen kamen in den Vorjahren allerdings mehr als 100.000 Branchenvertreter und Journalisten zur Messe. Im Februar 2020 war der MWC unter den ersten Events, die wegen der Corona-Gefahr abgesagt wurden.

Absagen großer Aussteller hatten sich in den vergangenen Wochen gehäuft. So teilten bereits Ericsson und Nokia mit, dass sie dem Event in diesem Jahr fernbleiben werden. Der schwedische und der finnische Netzwerk-Ausrüster sind zwei der drei wichtigsten MWC-Aussteller. Cisco und Sony Mobile sagten ebenfalls schnell ab. Zuletzt kündigte auch Google an, in diesem Jahr nicht vor Ort zu sein, sondern lediglich virtuell am MWC teilnehmen zu wollen.

Sicherheitskonzept steht

Zu dem Sicherheitskonzept der GSMA für die Messe in Barcelona gehören Schnelltest-Stationen, zusätzliche Ein- und Ausgänge in den Messehallen, verbesserte Lüftungsanlagen und eine Maskenpflicht. Die Teilnehmer sollen auch eine App herunterladen, die zur Kontaktnachverfolgung verwendet werden kann.

(dwi)