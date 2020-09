Account Center: Facebook vereinheitlicht und verknüpft seine Dienste

Gleichzeitig eine Story bei Instagram und auf Facebook posten, soll noch einfacher werden. Das soziale Netzwerk führt ein Account Center ein, mit dem sich das soziale Netzwerk selbst, die Fototochter und der Messenger verknüpfen lassen. Künftig soll auch der Bezahldienst Facebook Pay Einzug halten.

Die Nutzung des Managers ist optional, auch die Verknüpfungen lassen sich leicht hinzufügen und wieder lösen. Teilt man ein Foto bei Instagram, ist es freilich bereits jetzt möglich, dieses auch zugleich auf Facebook zu posten. Andersherum geht das aber bisher nicht. Auch konnte man Business-Manager für soziale Medien nutzen, um zeitgleich mehrere Plattformen zu bedienen, das neue Center ist jedoch für den privaten Gebrauch gedacht. Man erreicht es über die jeweiligen Apps, dort sich es immer nahezu gleich aus. Zunächst spricht Facebook allerdings noch von einem Testlauf. Die allgemeine Verfügbarkeit ist dabei nicht ganz klar.

Zahlen und Synchronisieren im Account Center

Facebook Pay, das in Deutschland seit vergangenem Jahr und auch für Instagram verfügbar ist, soll Ende des Jahres integriert werden. Dort kann man seine Kreditkartendaten hinterlegen oder den Dienst mit Paypal verknüpfen, um per Knopfdruck Geld zu versenden. Geschützt ist Facebook Pay mit einer PIN oder über die biometrischen Funktionen des genutzten Gerätes. Die Kontodaten, so versichert Facebook, werden separat von den Profilinformationen gespeichert und nicht mit den Verkäufern oder Spendensammlern geteilt. Im Account Center werden sie aber zwischen Facebook, Instagram und dem Messenger geteilt, ohne dass der Nutzer sie jeweils in allen Diensten eingeben muss.

Das Account Center erlaubt auch, Profile mit verschiedenen Auftritten zu verbinden – man kann also einen völlig anderen Namen bei Instagram haben als bei Facebook. Ändert man Profilfoto und Namen in dem Manager, synchronisiert er diese, sofern man die Funktion nicht manuell abwählt, schreibt Facebook in einem Blogbeitrag.

Da Facebook eh schon alle Informationen aus den verschiedenen Diensten miteinander verknüpft, um personalisierte Werbung auszuspielen, ändert sich daran durch die Nutzung des Account Centers nichts.

