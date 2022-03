Acea meldet erneut weniger Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen in der EU

Im Februar 2022 gingen die Neuzulassungen aller Nutzfahrzeuge in der Europäischen Union um 15,7 Prozent auf 131.874 Einheiten zurück, teilte der Verband europäischer Fahrzeughersteller Acea heute in Brüssel mit.

Schwere Nutzfahrzeuge ausgenommen, verzeichneten alle Segmente Rückgänge. Die vier größten Märkte der EU erlitten Verluste: Spanien (-23,3 Prozent), Frankreich (-21,4 Prozent), Deutschland (-8,1 Prozent) und Italien (-4,8 Prozent).

Von Januar bis Februar ging die Nachfrage in der EU um 13,5 Prozent auf insgesamt 257.127 zugelassene Nutzfahrzeuge zurück. Spanien (-21,9 Prozent), Frankreich (-19,3 Prozent), Deutschland (-5,8 Prozent) und Italien (-2,8 Prozent) verzeichneten alle Rückgänge.

Leichte Nutzfahrzeuge (LCV) bis 3,5 t

Im vergangenen Monat verzeichneten die Verkäufe neuer Transporter unter 3,5 t in der gesamten EU einen weiteren zweistelligen Rückgang (-18,2 Prozent), Acea begründet das mit der Halbleiterknappheit. Betrachtet man die vier wichtigsten EU-Märkte, verzeichneten Spanien (-27,1 Prozent), Frankreich (-23,6 Prozent) und Deutschland (-12,0 Prozent) zweistellige Verluste, während Italien (-6,3 Prozent) einen moderateren Rückgang verzeichnete.

In den ersten beiden Monaten des Jahres gingen die Neuzulassungen von leichten Nutzfahrzeugen in der EU um 16,3 Prozent auf 206.345 Einheiten zurück. Alle wichtigen Märkte in der Region verzeichneten Rückgänge, wobei Spanien den stärksten Rückgang verzeichnete (-27,1 Prozent).

Schwere Nutzfahrzeuge (HCV) ab 16t

Die Verkäufe schwerer Nutzfahrzeuge verzeichneten im Februar ein leichtes Wachstum (+0,4Prozent) und erreichten 19.690 verkaufte Einheiten. Mit Ausnahme von Italien (-0,7 Prozent) trugen alle wichtigen Märkte in Westeuropa positiv zum Wachstum des letzten Monats bei: Deutschland (+11,8 Prozent), Frankreich (+6,4 Prozent) und Spanien (+3,7 Prozent). Polen hingegen – größter Markt in der EU für schwere Nutzfahrzeuge – verzeichnete einen zweistelligen Rückgang (-17,9 Prozent).

Zwei Monate nach Jahresbeginn stiegen die Zulassungen schwerer Nutzfahrzeuge in der EU um 4,1 Prozent auf insgesamt 40.270 Einheiten. Die vier Hauptmärkte der Europäischen Union verzeichneten Zuwächse: Spanien (+10,3 Prozent), Deutschland (+4,9 Prozent), Frankreich (+4,0 Prozent) und Italien (+0,7 Prozent).

Mittlere und schwere Nutzfahrzeuge (MHCV) über 3,5 t

Im Februar schrumpfte die Lkw-Nachfrage in der gesamten Europäischen Union um 1,5 Prozent auf 23.124 Einheiten. Dieser Rückgang war hauptsächlich auf zweistellige Verluste in mehreren mitteleuropäischen Märkten zurückzuführen. Die größten Märkte in Westeuropa hingegen verzeichneten ausnahmslos Zuwächse: Deutschland (+5,9 Prozent), Italien (+2,6 Prozent), Frankreich (+2,1 Prozent) und Spanien (+0,2 Prozent).

In den ersten beiden Monaten des Jahres wurden in dieser Klasse 46.639 Lkw neu zugelassen, ein Plus von 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Ergebnisse in den vier wichtigsten EU-Märkten waren uneinheitlich. Spanien verzeichnete ein Plus von 7,1 Prozent, während Italien ein kleines Wachstum meldete (+0,7 Prozent). Deutschland und Frankreich verzeichneten leichte Rückgänge (-0,5 Prozent bzw. -0,4 Prozent).

Omnibusse und Reisebusse (MHBC) über 3,5 t

Im Februar 2022 ging der EU-Busmarkt um 12,9 Prozent auf insgesamt 1851 verkaufte Stück zurück. Unter den vier Schlüsselmärkten der Region verzeichnete Italien zweistellige Zuwächse (+32,1 Prozent), gefolgt von Spanien (+7,1 Prozent). In Frankreich und Deutschland hingegen kam es zu zweistelligen Verlusten (-20,2 Prozent bzw. -18,3 Prozent).

Von Januar bis Februar gingen die Verkäufe um 9,6 Prozent auf 4143 Einheiten zurück. Drei der vier Hauptmärkte der EU verzeichneten Rückgänge: Deutschland (-10,7 Prozent), Frankreich (-10,0 Prozent) und Italien (-7,9 Prozent). Der Markt in Spanien wuchs dagegen zweistellig (+11,3 Prozent).

(fpi)