Acrobat PDF Reader zieht in Microsofts Browser Edge ein

Microsoft und Adobe kooperieren. Wer künftig ein PDF im Browser Edge öffnen und bearbeiten möchte, tut dies dann standardmäßig mit dem Acrobat-PDF-Reader. Microsoft nutzt die PDF-Engine für eine native Integration des Readers im eigenen Browser, das haben die beiden Unternehmen bekanntgegeben. Verfügbar wird Adobes PDF-Technologie in Edge ab März sein, für alle Menschen, die Windows 10 und 11 nutzen. Unternehmen können per Opt-in darauf zugreifen.

Im Blogbeitrag schreibt Microsoft, gemeinsam wolle man die digitale Arbeitswelt verbessern. 1,4 Milliarden Edge-Nutzer könnten nun auf die Fähigkeiten des PDF-Readers zugreifen. Dazu gehöre ein besseres Design mit einer besseren Farb- und Grafikdarstellung, einer besseren Performance und mehr Sicherheit sowie Barrierefreiheit. Soweit, so kostenlos.

Wer PDFs auch bearbeiten möchte, kann ein klassisches Adobe-Abonnement dafür erwerben oder sein bestehendes nutzen und auf die Funktionen dann direkt in Edge zugreifen, es gibt eine Erweiterung dafür. Extra Kosten kommen auf bestehende Kunden nicht zu.

Edge bekommt ebenfalls eine Integration von ChatGPT. Der Chatbot soll als eine Art Co-Pilot einziehen, der sowohl Konversation kann als auch Inhalte generieren. So kann der Browser selbst Texte verfassen und soll dabei beispielsweise auch die Webseite, auf der man sich befindet, verstehen können und in den Kontext einbeziehen. Microsoft hat in die Macher der KI, OpenAI, mehrere Milliarden US-Dollar investiert.

(emw)