Action pur statt Meeting-Langeweile: Webex erhält KI-Regie

Cisco erweitert seine Hybrid Work und Collaboration-Software um mehrere Security- und Generative-KI-Funktionen. So zeigte der Anbieter auf seiner Hausmesse Cisco Live, wie ein KI-Assistent jetzt Zusammenfassungen erstellen sowie Highlights in Meetings und Chats setzen oder bei Sprachnachrichten Kapitel einfügen kann.

Die für Meeting-Räume konzipierte RoomBar-Serie bekommt mit der Pro-Version ebenfalls Zuwachs. Sie ist ferner nicht nur für Webex, sondern auch für Microsoft Teams Rooms zertifiziert, bildet also die ganze Bandbreite von Hybrid Work ab.

KI-Assistent hinter der Kamera

Schließlich will Cisco im Dezember 2023 die Cinematic Meetings einführen, in der eine KI Regie führt und die Kameraauswahl tätigt, was die Aufmerksamkeit der Betrachter dank einer dynamischeren Bildführung erhöhen soll. Schon im September sollen die Meeting Zones erscheinen, mit denen Nutzer innerhalb größerer Räume Bildgrenzen setzen können, sodass nur die teilnehmenden Personen im Bild sind und anwesende Dritte nicht. Catch Me Up, ebenfalls für Ende 2023 geplant, erleichtert es den Anschluss zu finden, wenn man ein Meeting oder einen Chat verpasst hat, indem die Webex Suite Zusammenfassungen erstellt. Über Catch Me Up können Nutzer anschließend schnell auf die verpassten Inhalte zugreifen, stets unter Berücksichtigung ihrer Berechtigungen.

Die Intelligent Meeting Recaps generieren, sofern die Nutzer dies wünschen, Zusammenfassungen und Action Items für die wichtigsten Elemente und Schlüsselpunkte eines Meetings. Sollte man also mal ein Meeting verpasst haben, ist nicht mehr unbedingt erforderlich, sich die Aufnahme oder Transkript anzuhören beziehungsweise zu lesen. Cisco Vidcast schließlich kann mit Meeting Summaries Highlights und Kapitel in Videonachrichten setzen, über die der Empfänger navigieren kann. Im Webex Contact Center erstellt die KI aus Chats eine Zusammenfassung, wodurch der Call-Center-Agent vorherige Konversationen in zusammengefasster Form vom Assistenten erhält und der Kunde sich somit nicht wiederholen muss. Alle Informationen zu den neuen KI-Features finden sich bei Cisco.

Schon im vorigen Jahr präsentierte Cisco die Webex-Interoperabilität mit Apple CarPlay und versicherte, in Zukunft alle relevanten Plattformen unterstützen zu wollen. Entsprechend betonte Cisco auf der Live, dass jetzt der Support für Android Auto und Audis Infotainment System kurz bevor stünde.

Webex übers Mobilfunknetz

Einen besonderen Stellenwert bei den Ankündigungen nahm zudem Webex Go ein, das das Webex-Netzwerk auf dem eigenen Smartphone bereitstellt. Neu ist die Partnerschaft mit dem US-Provider AT&T, die es dem Kunden ermöglicht, seinen Mitarbeitern eine einzelne Rufnummer für alle Webex- und klassischen Telefonie-Dienste als Identifikation zu nutzen. Hierbei wird der native Dialer des Telefons verwendet, sodass die Installation einer App unnötig wird. Die Kommunikation läuft dabei über AT&Ts 5G-Netzwerk. Das Mobile Device Management (MDM) steht dem Kunden über den Webex Control Hub zur Verfügung, das dem Administrator auch Echtzeitinformationen zur Analyse liefert. Auf Rückfrage bestätigte der Hersteller, dass AT&T hier aktuell lediglich der prominenteste Partner ist, aber auch andere Provider diesen Service auf dem amerikanischen Markt anbieten. Cisco arbeitet derzeit aktiv an weiteren Partnerschaften, sodass der Dienst zukünftig weltweit zur Verfügung steht.

(fo)