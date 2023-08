Adafruit EYESPI Pi Beret – Flexkabelstandard zur Display-Verbindung

Raspberry Pis werden häufig ohne angeschlossene Ein- und Ausgabegeräte betrieben. Ab und an wird allerdings auch ein Display für den Betrieb benötigt. Manche kann man direkt auf die GPIO-Leiste stecken, manche lassen sich abgesetzt per Flachbandkabel anschließen. Mit EYESPI hat der Hersteller Adafruit ein komplettes System zur Verkabelung per Flachbandkabel am Start. Mit dem Adafruit EYESPI Pi Beret HAT kann man passende kleine Displays über ein Flexkabel an den Raspberry Pi anschließen, ohne dass es fest mit dem Computer verbunden ist.

Mittels eines FPC (Flexible Printed Circuit) Anschlusses, dem sogenannten EYESPI-Connector, kann ein Display über ein 18-adriges, flexibles Kabel angeschlossen werden. Zusätzlich dazu verfügt das Adafruit EYESPI Pi Beret noch über zwei frei programmierbare Taster, einen Schiebeschalter und einen 3-Pin Stemma QT Anschluss. Über letzteren kann eine Reihe von Extensions an den Raspberry Pi angeschlossen werden.

Per EYESPI wird ein E-Ink Display betrieben. (Bild: https://www.adafruit.com/product/5783)

EYESPI-Displays gibt es im Adafruit Store in verschiedenen Größen und Auflösungen. Es werden sowohl LCD und OLED, als auch E-Ink Displays angeboten. Das Adafruit EYESPI Pi Beret ist im Adafruit Store für 4,95$ erhältlich.

