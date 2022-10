Adieu PostScript: Vorschau-Anwndung in macOS 13 zeigt keine ps- und eps-Files an

macOS 13 alias Ventura, das seit dieser Woche verfügbar ist, bricht in seiner wichtigen Vorschau-Anwendung mit einer Tradition: Diese kann künftig keine PostScript-Dateien mehr direkt anzeigen. Wie Apple in einem Supportdokument mitteilt, können nun weder Files mit der Endung .eps noch solche mit der Endung .ps in der auch als Preview bekannten Standardanwendung verarbeitet werden. Stattdessen erscheint eine Fehlermeldung.

PostScript als wichtiger Bestandteil von macOS

Die Seitenbeschreibungssprache PostScript spielte für Apple stets eine wichtige Rolle. So nutzte NeXTStep, das Betriebssystem des macOS-Vorgängers der Steve-Jobs-Firma NeXT, Display PostScript als Anzeigeformat. Das von macOS verwendete Darstellungssystem Quartz kann als dessen Nachfolger gelten und implementiert ebenfalls PostScript-Elemente, wenn auch auf Basis von PDF.

Warum Apple nun den Support für .ps und .eps in der Vorschau einstellt, ist unbekannt – möglicherweise will das Unternehmen Legacy-Formate ausmisten, die sowieso nur noch relativ wenig verwendet werden. Dennoch dürfte die Entscheidung für einen nicht kleinen Nutzerkreis durchaus störend sein.

Verrenkungen zur Anzeige

In dem neuen Supportdokument, das bislang nur auf Englisch vorliegt, heißt es nun lapidar: "Verwenden Sie eine Anwendung, die PostScript- und Encapsulated-PostScript-Dateien unterstützt. (...) Ab macOS Ventura unterstützt die Vorschau diese Dateien nicht mehr." Apple verweist auf – nicht genannte – andere Viewer-Programme, die man "im App Store und anderswo" finde. "Die mit Ihrem Mac gelieferte Vorschau-App unterstützte PostScript-(.ps)- und Encapsulated-PostScript-(.eps)-Dateien in macOS Monterey oder früher."

Wer sich nicht auf die Suche nach einer solchen App eines Drittanbieters machen möchte, kann allerdings auch weiterhin Bordmittel verwenden, um .ps und .eps zumindest ausdrucken zu lassen. Das ist allerdings mit einigen Verrenkungen verbunden, wie Apple selbst ausführt. Denn dazu muss man sich der Druckfunktion in den Systemeinstellungen bedienen – zu finden im Bereich Drucker und Scanner. Hier wiederum wird die Druckerwarteschleife geöffnet und die PostScript-Datei hineingezogen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)