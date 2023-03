Adobe Firefly: KI-Bildgenerator für kreative Profis

Adobe versteht seinen KI-Dienst Firefly als Co-Piloten für Kreative. Er soll die Kommunikation "zwischen Creator und Computer" vereinfachen, indem Anwender natürlichsprachlich ihre Ideen kommunizieren. Sie sollen sich damit auf die kreative Seite ihrer Arbeit konzentrieren können.

Firefly wird Teil einer neuen Reihe Tools generativer KI, die in das Framework Adobe Sensei einfließen, in dessen Rahmen der Softwarehersteller bereits die Neural-Filter in Photoshop und "content-aware Fill" zur Videoretusche in After Effects anbietet. Adobes KI-Dienste verwenden Large-Language Models, die Microsoft Azure über OpenAI anbietet.

Bildgenerator für Adobe Stock

Zunächst generiert der neue KI-Dienst nur zwei Dinge: Bilder nach Texteingabe und Text-Effekte. Adobe integriert ihn zum Start in die Bildbearbeitung Photoshop, das Zeichenprogramm Illustrator und in Adobe Express, einen Dienst mit vergleichsweise einfach zu bedienenden Werkzeugen für Social-Media-Grafiken, Flyer oder Logos. Später sollen Vektorgrafik, Video und andere Medientypen folgen.

Wie von anderen Diensten gewohnt, gibt man einen Text-Prompt ein, um anschließend ein zur Beschreibung passendes Bild zu erhalten. Anklickbare Angaben wie Seitenverhältnis, Farbgebung, Bildtyp und Kunststil helfen dabei.

Vorerst befindet sich der Dienst in einer Betaphase. Interessenten können sich auf eine Warteliste setzen lassen. Er steht unter firefly.adobe.com für Kunden von Creative Cloud, Experience Cloud, Document Cloud und Adobe Express zur Verfügung.

Neben einem Eingabefeld für Text bietet der Bildgenerator von Adobe eine Reihe von Parametern zum anklicken.

Urheberrecht und zertifizierter Inhalt

Adobe hat Firefly mit kuratierten Daten von Adobe Stock trainiert sowie mit Public-Domain-Inhalten und solchen, bei denen das Urheberrecht bereits erloschen ist. Das soll das Risiko von Urheberrechtsverletzungen minimieren.

Firefly ist außerdem in die Content Authenticity Initiative (CAI) eingebunden. Adobe hat sie ins Leben gerufen, um die Echtheit von Bildmaterial zu zertifizieren. Der Firefly-Dienst versieht die erstellten Inhalte mit Tags, die sie als KI-generiert ausweisen sowie auf Wunsch mit einem Do-not-train-Tag, damit sie nicht wiederum von einer KI verfrühstückt werden.

Schrifteffekte erzeugt Adobe Firefly unter anderem aus Textprompt, Effektdichte und Font.

Bildgenerator für Photoshop

Künftig soll man ähnlich wie mit "content-aware Fill" vorhandene Bilder verändern und ergänzen können, etwa eine Bildkomposition am unteren oder oberen Rand um eine Unterwasserstadt respektive eine dramatische Himmelsszene.

Bisher generiert Firefly-Bilder maximal in 2K-Auflösung; 4K und 8K-Ausgabe sind laut Adobe derzeit im Versuchsstadium. Ein 4K-Bildgenerator soll später in Content-Aware-Fill von Photoshop integriert werden.

Jeden einzelnen Buchstaben generiert Firefly in 6K-Auflösung.

Fotorealistische Text-Effekte

Der Generator für Texteffekte erzeugt Schriftzüge mit fotorealistischen Anmutungen. Auch hier geben Nutzer in eine Weboberfläche Text-Prompts ein, beispielsweise um Buchstaben aus Glühwürmchen zusammensetzen zu lassen.

Das Tool bietet Presets für Effekte wie Wasserfarben, Jeans oder Treibholz an sowie Angaben für Partikeldichte und den zugrundeliegenden Font. Jeden einzelnen Buchstaben generiert es in 6K-Auflösung.

(akr)