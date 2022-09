Aer Lingus sagt Flüge wegen IT-Problemen ab – Lange Schlangen

Wegen IT-Problemen hat die irische Aer Lingus zahlreiche Verbindungen am Flughafen Dublin gestrichen. Betroffen seien alle Flüge in die EU und ins Vereinigte Königreich, die nach 14.00 Uhr (15.00 Uhr MESZ) am Samstag starten sollten, berichtete der Sender RTÉ. Aer Lingus rief Reisende auf, nicht zum Flughafen zu kommen. Zuvor war nur die Rede von einigen Verspätungen gewesen.

Website und App down – einchecken per Hand

Tausende Passagiere warteten im und vor dem Flughafen der irischen Hauptstadt in langen Schlangen. Das Personal versuche, die Reisenden per Hand für ihre Flüge einzuchecken, hieß es bei RTÉ weiter. Die Zeitung Irish Times berichtete von "chaotischen Szenen".

"Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden für die Unannehmlichkeiten", twitterte das Unternehmen. "Wir arbeiten daran, die Verbindungsprobleme so schnell wie möglich zu beheben." Die Webseite der Fluggesellschaft und die Smartphone-App waren ebenfalls nicht zu erreichen.

Keine Verbindung zur Cloud

Auf seiner Webseite erläutert die Fluggesellschaft, Ursache sei der Ausfall beim Netzprovider. Die Unternehmens-IT für die Web-Präsenz, den Check-in und das Boarding würden in der Cloud betrieben und beim Dienstleister seien die primäre und auch die sekundäre Netzverbindung ausgefallen, weshalb bei Aer Lingus die IT praktisch stillstehe. Man könnte derzeit überhaupt nicht mit den Kunden in Kontakt treten und empfehle allen, die ein Ticket der Fluggesellschaft haben, gar nicht erst zum Flughafen Dublin zu kommen, heißt es in einer Mitteilung auf der Webseite. Einen Zeitraum, in dem die Netzwerkverbindung wieder hergestellt werde, habe der Provider nicht mitgeteilt.

Andere Fluggesellschaften waren demnach nicht betroffen. Dafür traf es aber Aer-Lingus-Verbindungen von anderen Flughäfen, an denen das IT-System für den Check-in genutzt wird. So kam es am Londoner Flughafen Heathrow zu langen Schlangen am Schalter.

