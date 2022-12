Ärger mit neuer HomeKit-Architektur: Apple äußert sich

Apples fehlgeschlagener Umstieg auf eine neue HomeKit-Architektur, bei dem Nutzerinnen und Nutzer über zahlreiche Schwierigkeiten berichtet hatten, ist von dem Unternehmen nun erstmals öffentlich kommuniziert worden. In einem überarbeiteten Supportdokument, das Details zur "neuen, verlässlicheren und effizienteren" Architektur des Smart-Home-Standards enthält, heißt es nun ganz oben, man habe die Option für das Upgrade "temporär entfernt".

"Bald wieder verfügbar"

"Die Option für ein Upgrade wird bald wieder verfügbar sein", so Apple weiter. Wer bereits aktualisiert habe, sei von dieser Änderung "nicht betroffen". Letzteres ist allerdings eine nicht wirklich stimmige Aussage: Die Entfernung erfolgte ja, weil es bei den Upgrades zu erstaunlich vielen Schwierigkeiten kam. Dabei blieb der Aktualisierungsprozess entweder direkt bei der Installation hängen oder in der Konfigurationsphase. Teilweise läuft der Prozess auch durch und es fehlen danach Geräte, die vorher im Home-Netzwerk zu finden waren. Manche User sahen sich bereits gezwungen, ihr gesamtes Setup neu aufzusetzen.

Was die Betroffenen konkret tun können, erläutert Apple ebenfalls – allerdings bislang nur für ganz bestimmte Fälle. In einem am Donnerstag erstmals veröffentlichten Supportdokument macht der Hersteller Angaben dazu, was zu tun ist, wenn man nach dem Upgrade plötzlich keinen Zugriff auf ein Home-Netzwerk mehr hat. Dabei geht es allerdings nur um eingeladene Nutzerinnen und Nutzer, also solche, denen der Besitzer des Netzwerks zuvor Zugriff erteilt hat oder dies gerade versucht. Diese User werden über sogenannte Einladungen eingelassen.

Eingeladene ohne Zugriff

Doch genau das scheint auf iPhones und iPads, die iOS 16.2 beziehungsweise iPadOS 16.2 nutzen, nicht (mehr) zu funktionieren, was offenbar ebenfalls mit der neuen HomeKit-Architektur im Zusammenhang steht. Teilweise sind die Home-Netzwerke nach der Annahme der Einladung oder nach dem Upgrade schlicht leer, tauchen also nicht oder nur noch teilweise in der Home-App des Eingeladenen auf. Resultat: Er kann sie nicht wie gewünscht nutzen.

Apple zufolge kann es helfen, in die Home-Einstellungen des Eingeladenen zu gehen und dann das entsprechende Home zu löschen. Anschließend sollen sowohl der Besitzer des HomeKit-Netzwerks als auch der Eingeladene iPhone und iPad neu starten, zudem eventuell verwendete Apple-TV- und HomePod-Geräte, die als Hub dienen. Danach muss der Besitzer des Home-Netzwerks eine eventuell noch aktive Einladung löschen / stoppen und diese erneut abschicken. Die Annahme muss innerhalb von drei Stunden erfolgen. Dann sollte alles wieder funktionieren, so zumindest Apple. Allerdings gibt es auch eine Ausnahme: Wenn der Eingeladene selbst ein Home mit Geräten besitzt, hilft die Methode wohl nicht. Apple rät in diesen Fällen, den Support zu kontaktieren – offenbar kann dieser dann serverseitig helfen.

(bsc)