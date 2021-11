"Aggressive Praktiken" bei Apple und Google: Regulierer verhängen Strafe

Italienische Wettbewerbshüter haben eine Strafe in Höhe von jeweils 10 Millionen Euro gegen Apple und Google verhängt. Mit ihren Praktiken rund um die kommerzielle Verwendung von Nutzerdaten verstoßen die Konzerne gegen Verbraucherrecht, teilte die Wettbewerbsbehörde Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) am Freitag nach Abschluss einer Untersuchung in Rom mit.

Es handele sich dabei um die derzeit mögliche Maximalstrafe für solche Verstöße. Für Apple ist es bereits die zweite Wettbewerbsstrafe in Italien innerhalb einer Woche.

Sowohl Apple als auch Google verwenden die Daten ihrer Nutzer für kommerzielle Zwecke, so die Behörde. Apple gebe die Daten zwar nicht an Dritte weiter, setze sie aber selbst zu Werbezwecken ein und ziehe daraus einen unmittelbaren wirtschaftlichen Vorteil. Der Konzern schickt etwa Push-Nachrichten auf iPhones, um seine Abo-Dienste zu bewerben, wie die Regulierer erläuterten.

Beide Konzerne würden die Sammlung und Verwendung der Nutzerdaten zu Werbezwecken allerdings nicht mit "klaren und unmittelbaren Informationen" deutlich machen. Beim Anlegen eines Apple- und Google-Accounts setzen beide Unternehmen zudem auf "aggressive Praktiken", um eine Erlaubnis zur kommerziellen Verwendung der Nutzerdaten einzuholen – etwa durch das Vorankreuzen bestimmter Felder, mit denen der Datenverwendung zugestimmt wird, heißt es bei der AGCM. Beides verstoße gegen italienische Verbraucherschutzgesetze.

Apple: Einschätzung der Behörde "falsch"

Apple und Google haben vor, die Entscheidung anzufechten. Apple bezeichnete die Einschätzung der Behörde gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters als "falsch". Man gebe den Nutzern Kontrolle darüber, welche Daten sie teilen wollen und wozu diese verwendet werden. Auch Google betonte in einer Stellungnahme, es würden "klare Informationen" über die Verwendung der Nutzerdaten bereitgestellt.

(lbe)