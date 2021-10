Agile Entwicklung: Produktwerker verlosen Tickets für den 3. Product Owner Day

Der dritte Product Owner Day findet am 11. November 2021 statt: Am kommenden Mittwoch (3. November) verlosen die Macher des agilen Podcasts "Die Produktwerker" fünf Tickets unter neugierigen Heise-Lesern und den Abonnenten ihres Newsletters. Die Produktwerker sind Kooperationspartner der Veranstalter heise Developer und dpunkt.verlag.

Beim Product Owner Day teilen Expertinnen und Experten Business Stories aus ihren Bereichen. Wer teilnimmt, erfährt, wie erfolgreiche Produktentwicklung funktioniert, wie sich das Backlog auch bei großer Aufgabenlast fokussiert aufräumen und feiner abarbeiten lässt – aber auch, wie man mit einer Coaching-Haltung zu besseren Geschäftsbeziehungen findet und überzeugendere Ergebnisse umsetzt.

Wege aus der Retter-Falle für Product Owner

Oliver Winter von den Produktwerkern erklärt, wie Product Owner aus der "Retter-Falle" herauskommen, wenn an der Produktentwicklung beteiligte Menschen zu schnell Entscheidungen fordern. Abhängigkeitsverhältnisse sind ein Thema zwischen Team und Product Ownern und wirken sich negativ auf die Selbstorganisation aus. In der Praxis bewährt sich das aktive Zuhören und Fragestellen, mit dem Produktentwicklung fließender läuft. Sein Kollege Dominique Winter vermittelt in einem flankierenden Workshop, wie emotionales Stakeholdermanagement funktioniert.

Zur Verlosung der Konferenztickets

Wer in den Lostopf möchte, kann sich entweder auf der Webseite der Podcaster für den Newsletter anmelden oder die Produktwerker direkt per E-Mail kontaktieren. Insgesamt stehen fünf Tickets zur Verlosung, die freien Zugang zur Online-Konferenz am 11. November gewähren. Wer mutig ist, kann auf das Los warten – die Ziehung der Gewinner findet am 3. November statt.

Alle anderen können auch jetzt bereits ihre Tickets sichern. Die Teilnahme an der Konferenz kostet 219 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.), und die Teilnahme an den Workshops ist für 195 beziehungsweise 449 Euro (Halbtages- oder Ganztages-Workshop) möglich. Gruppen und Teams sowie Schüler und Studierende können auf Nachfrage Konferenztickets günstiger erhalten. Alle weiteren Informationen zum Programm lassen sich der POD-Website entnehmen. Wer sich für den Podcast interessiert, findet die vergangenen und jeweils aktuellen Folgen zum Nachhören auf der Produktwerker-Seite.

(sih)