Agile Leader Day: Frühbucherphase für den agilen Führungskräftetag verlängert

Nach dem erfolgreichen Auftakt der agilen Konferenzreihe von heise Developer, dpunkt.verlag und it-agile mit den beiden Product Owner Days steht am 24. Juni beim Agile Leader Day agiles Führen im Zentrum. Mit den beiden versierten Sprecherinnen Alexandra Schladebeck (BREDEX) und Diana Larsen (Agile Fluency Project) ist das Programm nun komplett, und die Frühbucherphase geht in die Verlängerung: Interessierte können noch bis zum 9. Juni rabattierte Tickets erwerben.

Einige Highlights am Konferenztag:

Sieben wertvolle Dinge für Führungskräfte im selbstorganisierten Team

Das Ruder herumreißen: aus Gefolgsleuten werden Mitgestalter

Lernen und führen wie die Puritaner

Selbstführung mit Absicht

Mentale Gesundheit in agilen Teams

Sociocracy 3.0 – A Social Technology for Organizational Agility

Abendsession: Leading Skilled Agile Teams

Paneldiskussion mit den Referent:innen

Neben den acht Vorträgen des Konferenztags besteht die Möglichkeit, ausgiebig mit den Referentinnen und Referenten in Austausch zu treten. Hierzu gibt es auf der Bühne und in separaten Q&A-Räumen Gelegenheit sowie in den öffentlichen und privaten Chatbereichen.

Vier Workshops flankieren zwischen dem 23. Juni und 1. Juli die Konferenz, sie bieten Gelegenheit zur praktischen Vertiefung:

Effektive Leadership mit Selbstführung

Sociocracy 3.0

Teams effektiv führen mit dem Teamradar

Selbstorganisierte Teams führen

Rabattierte Teilnahme für Gruppen, Studierende und Frühbucher

Die Workshops können einzeln und auch unabhängig vom Konferenzbesuch gebucht werden, sie finden teils ganztags, teils halbtags statt und wie die Konferenz selbst vollständig online. Die Teilnahme an den Workshops kostet bei den Halbtagsveranstaltungen 249 Euro, bei ganztägigen Workshops 499 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Konferenztickets sind noch bis zum 9. Juni zum Vorzugspreis von 249 Euro verfügbar. Gruppen, Schüler:innen, Hochschulangehörige und Studierende erhalten auf Nachfrage einen gesonderten Rabatt.

Mehr Informationen lassen sich der Veranstaltungs-Website entnehmen. Wer sich zum Agile Leader Day und den agilen Heise-Konferenzen auf dem Laufenden halten möchte, kann sich auf der Website auch zum Newsletter anmelden.

(sih)