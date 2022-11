Agile Leadership Conference: Frühbucherrabatt bis 15. November verlängert

Die Agile Leadership Conference findet am 29. November 2022 online statt. Unter der Dachmarke inside agile haben die Veranstalter heise Developer und dpunkt.verlag gemeinsam mit it-agile und Agile Academy ein Programm aus sechs Vorträgen und drei Workshops geschaffen, das sich an Führungskräfte richtet. Was bedeutet agiles Arbeiten für die Führung in Unternehmen und wie lässt sich die Teamführung verbessern? Gruppen-, Team- und Abteilungsleiterinnen und -leiter oder erfahrene Scrum Master und Agile Coaches erhalten auf der Online-Konferenz neue Impulse. Der Frühbucherrabatt läuft noch bis zum 15. November.

Praxisorientierte Vorträge und Workshops

Das Programm der Konferenz bietet fundierte, praxisorientierte Einblicke von Expertinnen und Experten, die etwa als Agile Coaches oder Kanban Trainer tätig sind. Agile Arbeitsweisen bringen ihre eigenen Herausforderungen für die Teamführung mit, etwa wie man in Zeiten cross-funktionaler Teams den Blick auf die globale Wertschöpfungskette des Unternehmens beibehält oder wie man im Zusammenspiel mit dem Team zu einem langfristig geeigneten Arbeitstempo findet.

Nach den Vorträgen können die Teilnehmenden mit den Speakern in jeweils 15-minütigen interaktiven Q&A-Sessions in Kontakt treten. Eine Diskussionsrunde mit den Referentinnen und Referenten rundet den Online-Konferenztag ab.

Auszug aus dem Programm:

Frühbucherrabatt bis zum 15. November verlängert

Kurzentschlossene können weiterhin vom Frühbucherrabatt profitieren: Ein Konferenzticket kostet bis zum 15. November 199 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.), danach steigt der Preis auf 249 Euro. Gruppenrabatte für Teams (3 Personen 10 %, 4 Personen 15 %, 5-9 Personen 20 %) werden im Online-Shop automatisch berechnet. Ein Ticket für den Ganztages-Workshop "Leadership Agility" lässt sich für 995 Euro erwerben, für den zweitägigen Halbtages-Workshop "Selbstorganisierte Teams führen" sowie für den Ganztages-Workshop "Alignment herstellen über ein Team hinaus" für jeweils 495 Euro.

Weitere Informationen zur Agile Leadership Conference finden Interessierte auf der Konferenz-Website. Dort lässt sich ein Newsletter abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben, und auch auf Twitter sind die Veranstalter präsent.

(mai)