Agile Leadership Conference: Last Call für die Konferenz für Führungskräfte

Die Agile Leadership Conference 2022 findet am 29. November statt. Die Veranstalter heise Developer und dpunkt.verlag richten sie in Kooperation mit it-agile und Agile Academy unter der Dachmarke inside agile aus, unter der im vergangenen Jahr bereits die erste Ausgabe der Konferenz lief. Dieses Mal sind Führungskräfte, Agile Coaches und Scrum Master erneut dazu eingeladen, praxisrelevanten Vorträgen zu lauschen und anschließend in die Diskussion mit Referenten und Referentinnen zu treten. Begleitende Workshops stehen ebenfalls bereit.

Führung in der Praxis

Der Online-Konferenztag bietet die Möglichkeit, an sechs Vorträgen teilzunehmen. Darin teilen acht Expertinnen und Experten ihre Erfahrungen: von der Selbstfürsorge und dem Finden des richtigen Arbeitstempos eines Teams bis hin zum Einsatz des agilen Skalierungs-Frameworks Scrum at Scale (S@S). Auch wer wissen möchte, was agile Führung mit Kindererziehung zu tun hat, wird hier fündig. Nach den jeweils 45-minütigen Vorträgen bleiben den Teilnehmenden 15 Minuten Zeit, um ihre Fragen direkt an die Speaker zu richten. Zum Abschluss des Konferenztages fasst eine Diskussion mit den Referentinnen und Referenten die Erkenntnisse des Tages zusammen.

Das Programm enthält unter anderem:

Nachgelagerte Online-Workshops verhelfen dazu, das Wissen um die Agile Leadership praktisch zu vertiefen:

Konferenztickets verfügbar

Kurzentschlossene können weiterhin ein Ticket für die Konferenz erwerben, die in genau einer Woche stattfindet. Der Preis dafür beträgt 249 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Wer mit Kolleginnen und Kollegen teilnehmen möchte, kann von Gruppenrabatten profitieren: Ab drei Personen stehen gestaffelte Rabatte bereit, die der Online-Shop automatisch berechnet.

Workshop-Plätze sind ebenfalls noch vorhanden: Der zweitägige Halbtages-Workshop "Selbstorganisierte Teams führen" sowie der Ganztages-Workshop "Alignment herstellen über ein Team hinaus" lassen sich für jeweils 495 Euro buchen.

Weitere Informationen zur Agile Leadership Conference bietet die Konferenz-Website, wo sich auch ein Newsletter abonnieren lässt, um auf dem Laufenden zu bleiben. Auf Twitter informieren die Veranstalter ebenfalls über Neuigkeiten.

(mai)