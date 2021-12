Agile Leadership Conference: Last Call für wandlungsfreudige Führungskräfte

Am 9. Dezember 2021 veranstalten heise Developer und dpunkt.verlag gemeinsam mit it-agile die Agile Leadership Conference (ALC). Wer beim Blick in den Kalender jetzt eine Passung wahrnimmt, sollte zugreifen: Die Online-Konferenz bietet Führungskräften ein inspirierendes Programm mit Vorträgen erfahrener Coaches und Organisationsberater:innen. Wer teilnimmt, ist nicht nur am Puls der Zeit, sondern kann von praxisfesten Ansätzen profitieren.

Gewusst, wie: lösungsfokussiert führen

Führen im agilen Kontext bedeutet, die Rahmenbedingungen für gelingende Selbstorganisation zu schaffen. Doch woher weiß man, welche das sind? Veronika Kotrba und Ralph Miarka aus Wien sind erfahrene Coaches und Berater, die beide in Industrie und Großkonzernen Change- und Teambildungs-Prozesse moderiert haben. Bei der Agile Leadership Conference (ALC) lassen sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an ihrem Erfahrungsschatz teilhaben und stellen neben den Eckpfeilern des lösungsfokussierten Führens praktische Werkzeuge vor, die sich zur sofortigen Verwendung anbieten.

Denken als Host und nachhaltig steuern

In der Rolle als Führungskraft findet zurzeit ein Umdenken statt: So führt der Keynoter der ALC Dr. Mark McKergow, ein gestandener Berater internationaler Organisationen mit Wurzeln in den Naturwissenschaften, in die Rolle des Leaders als Host ein. Wer sein Team führt wie eine Gastgeberin oder ein Wirt, kommt ihm zufolge zu besseren Ergebnissen. Im Interview mit heise Developer hat McKergow vorab Einblick in diese Technik (Host Leadership) und die ihr zugrundeliegende Haltung gewährt.

Künftig wird Nachhaltigkeit entscheidend sein für den Erfolg von Unternehmen – insbesondere bei der Positionierung gegenüber Kunden und im Markt, aber auch beim Rekrutieren von Mitarbeitern. Agile Entwicklung kann dazu beitragen, in IT-Prozessen den Energieverbrauch zu senken und für mehr ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit sorgen.

Leiterinnen und Leiter von Gruppen, Teams oder Abteilungen sowie Scrum Master und Agile Coaches finden hier Anregungen. Alle präsentierten Methoden haben die Trainer in der Praxis erprobt. Das Programm bietet einen anschaulichen Mix aus Erfahrungsberichten und Hintergrundreflexion, damit Teilnehmende für ihre eigenen Projekte etwas mitnehmen können.

Alignment ist Programm:

Alle aligned? – anders, als man denkt

Agile Operations leicht gemacht – und das bei einem Versicherer

Agile for Future: Mit agiler Entwicklung zu mehr Nachhaltigkeit

Lösungsfokussiertes Führen

Scrum Master und Leadership

Supervision für agile Führungskräfte

Host Leadership in Agile Teams

Q&A-Session nach jedem Vortrag

Panel-Diskussion

Zur Vertiefung gibt es rings um den Veranstaltungstag optional Praxis-Sessions: Am 14. Dezember 2021 zeigen Sandra Sieroux und Stefan Roock von it-agile, wie man über ein Team hinaus Alignment herstellt.

Workshop "Alignment herstellen über ein Team hinaus – Konzepte und Werkzeuge", 14.12.2021, 9-13:00 Uhr

Mitte Januar 2022 gibt es dann an zwei aufeinanderfolgenden Vormittagen einen Workshop zum Führen selbstorganisierter Teams vom Organisationsexperten Dr. Siegfried Kaltenecker.

Workshop "Selbstorganisierte Teams führen: der Workshop zum Arbeitsbuch", 12.+13.01.2022, jeweils 9-13 Uhr

Zugang zur Konferenz und Organisatorisches

Konferenztickets kosten 249 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Auf Nachfrage sind Gruppenrabatte für Teams verfügbar. Die Teilnahme am halbtägigen Workshop kostet 229 Euro, am zweimal halbtägigen Workshop 449 Euro. Die Konferenz bietet Fragerunden per Chat und Video mit den Vortragenden, Wissensaustausch untereinander und im Nachgang die Vortragsfolien sowie alle Vorträge als Videos. Wer sich für die Agile Leader Conference interessiert, findet alle relevanten Hinweise auf der Veranstaltungs-Website.

(sih)