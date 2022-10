Agile Leadership Conference: Praxisnahe Workshops für Führungskräfte

Am 29. November 2022 geht die Agile Leadership Conference in die nächste Runde. Die Veranstalter heise Developer und dpunkt.verlag richten gemeinsam mit it-agile erneut den Online-Konferenztag für agile Führungskräfte aus. Neben praxisorientierten Vorträgen von Agile Coaches, CTOs oder Scrum Mastern können Führungskräfte drei vertiefende Workshops besuchen. Dort erfahren Interessierte, wie sich selbstorganisierte Teams führen lassen, was Leadership Agility bedeutet und wie sich Alignment über ein Team hinaus herstellen lässt. Für die Konferenz sind weiterhin Frühbuchertickets verfügbar.

Die Agile Leadership Conference läuft unter der bewährten Dachmarke inside agile und richtet sich an Personalverantwortliche für Gruppen, Teams oder Abteilungen sowie an erfahrene Scrum Master und Agile Coaches. In sieben 45-minütigen Vorträgen erwartet die Teilnehmenden eine Fülle an Einblicken in agile Führungsweisen – vom Einbinden fundierter psychologischer Hintergründe bis hin zum Verwenden des agilen Skalierungs-Frameworks Scrum at Scale (S@S).

Selbstorganisierte Teams, Alignment und Leadership Agility

Wer gleich praktisch loslegen möchte, findet in drei interaktiven Workshops Gelegenheit dazu. Bereits einen Tag vor der Online-Konferenz zeigt Scrum Trainer Sohrab Salimi am 28. November, was es mit "Leadership Agility" auf sich hat. Teilnehmende seines Ganztages-Workshops erfahren die Grundlagen, die man als agile Führungskraft benötigt, und erwerben das Scrum-Alliance-Zertifikat "Certified Agile Leadership – Essential".

Weiter geht es direkt nach der Konferenz: Am 30. November und 1. Dezember findet der zweiteilige Workshop "Selbstorganisierte Teams führen. Der Workshop zum Arbeitsbuch" statt. Thorsten Schillo vertieft mit den Teilnehmenden an zwei Vormittagen die Erkenntnisse aus der aktuellen 3. Auflage des gleichnamigen Arbeitsbuchs von Sigi Kaltenecker. Wer am Workshop teilnimmt, erhält auch das Buch.

Eine Woche nach der Konferenz können Interessierte einen ganztägigen Workshop von Stefan Roock besuchen. Am 6. Dezember befasst er sich mit "Alignment herstellen über ein Team hinaus – Konzepte und Werkzeuge". Was hinter dem Hype steckt und wie es sich von ähnlichen Konzepten unterscheidet, bringt er den Teilnehmenden ebenso nahe wie die Umsetzung anhand praktischer Beispiele.

Auszug aus dem weiteren Programm:

Frühbucherrabatt läuft weiter

Im Rahmen des Frühbucherrabatts lässt sich ein Ticket für den Online-Konferenztag für 199 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.) erwerben. Gestaffelte Gruppenrabatte greifen bereits ab drei Personen und werden im Ticket-Shop automatisch abgezogen. Die Workshops "Selbstorganisierte Teams führen" und "Alignment herstellen über ein Team hinaus" kosten jeweils 495 Euro, während der Preis für die Teilnahme an "Leadership Agility" inklusive Scrum-Alliance-Zertifikat 995 Euro beträgt.

Weitere Informationen zur Agile Leadership Conference bietet die Konferenz-Website. Dort lässt sich der inside-agile-Newsletter abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Auf Twitter sind die Veranstalter ebenfalls präsent.

(mai)