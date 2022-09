Agile Leadership Conference: Selbstorganisierte Teams erfolgreich führen

Erneut richten die Veranstalter heise Developer und dpunkt.verlag gemeinsam mit it-agile den Online-Konferenztag Agile Leadership Conference im Rahmen der inside-agile-Konferenzreihe aus. Die zweite Ausgabe findet am 29. November 2022 statt und befasst sich erneut damit, wie sich die Teamführung in agil arbeitenden Unternehmen verbessern lässt. Die Vorträge richten sich an Personen, die bereits ein agiles Grundverständnis besitzen, seien sie Gruppen-, Team- und Abteilungsleiterinnen und -leiter oder erfahrene Scrum Master und Agile Coaches. Frühbuchertickets sind bis zum 8. November verfügbar.

11 Experten in 7 Vorträgen

In sieben 45-minütigen Vorträgen gewähren elf Expertinnen und Experten fundierte, praxisorientierte Einblicke aus ihrem Berufsalltag als Agile Coaches, Kanban Trainer oder Systemische Coaches. Dabei steht die Frage im Vordergrund, wie sich die Herausforderungen der Teamführung vor dem Hintergrund agiler Arbeitsweisen meistern lassen. Wie lassen sich beispielsweise selbstorganisierte Teams im Gegensatz zu Einzelpersonen führen? Wie lassen sich Mitarbeitende beurteilen, wenn die Teamleistung die Sicht auf die Individualleistung beeinträchtigt?

Auf diese und weitere Fragen sollen die Konferenzbesucher am Ende des Tages Antworten wissen, zumal die Speaker nach ihren Vorträgen jeweils in einer 15-minütigen interaktiven Q&A-Session Rede und Antwort stehen. Eine Diskussionsrunde bildet den Abschluss des Online-Konferenztages.

Auszug aus dem Programm:

Frühbucherrabatt bis zum 8. November

Wer an der Konferenz teilnehmen möchte, kann vom Frühbucherrabatt profitieren: Ein Konferenzticket kostet derzeit 199 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.), nach dem 8. November erhöhen sich die Kosten auf 249 Euro. Gruppenrabatte für Teams (3 Personen 10 %, 4 Personen 15 %, 5-9 Personen 20 %) werden im Online-Shop automatisch berechnet. Weitere Informationen zur Agile Leadership Conference finden Interessierte auf der Konferenz-Website. Dort lässt sich ein Newsletter abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben, und auch auf Twitter sind die Veranstalter präsent.

