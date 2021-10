Agile Leadership Conference: So werden agile Teams besser

Am 9. Dezember 2021 veranstalten heise Developer und dpunkt.verlag gemeinsam mit it-agile im Kielwasser der erfolgreichen Product Owner Days und des ersten Agile Leader Days die Agile Leadership Conference. Die Online-Konferenz bietet Führungskräften ein inspirierendes Programm mit Vorträgen erfahrener Coaches wie Mark McKergow, Stefan Roock und Verena Albrecht.

Agile für Nachhaltigkeit

Künftig wird Nachhaltigkeit zunehmend zum Schlüssel des Erfolgs von Unternehmen, hinsichtlich der Mitarbeitersuche und auch bei der Positionierung gegenüber Kunden und Märkten. Agile Entwicklung kann dazu beitragen, in IT-Prozessen den Energieverbrauch zu senken und für mehr ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit sorgen. Das Thema ist Teil der agilen Führungskultur und steht ebenso im Zentrum der eintägigen Agile Leadership Conference wie das Steuern von Teamprozessen in der agilen Praxis.

Leiterinnen und Leiter von Gruppen, Teams oder Abteilungen sowie Scrum Master und Agile Coaches sind die Zielgruppe. Alle Methoden, die beim Agile Leader Day präsentiert werden, haben die Trainer in der Praxis erprobt. Das Programm bietet einen anschaulichen Mix aus Erfahrungsberichten und Hintergrundreflexion, damit Teilnehmende für die eigene Situation konkrete Anregungen finden.

Alles aligned? Auszug aus dem Programm

Alle aligned? – anders, als man denkt

Agile Operations leicht gemacht – und das bei einem Versicherer

Agile for Future: Mit agiler Entwicklung zu mehr Nachhaltigkeit

Scrum Master und Leadership

Supervision für agile Führungskräfte

Host Leadership in Agile Teams

Q&A-Session nach jedem Vortrag

Panel-Diskussion

Zur Vertiefung gibt es rings um den Veranstaltungstag optional Praxis-Sessions: Am 14. Dezember 2021 zeigen Sandra Sieroux und Stefan Roock von it-agile, wie man über ein Team hinaus Alignment herstellt.

Workshop "Alignment herstellen über ein Team hinaus – Konzepte und Werkzeuge", 14.12.2021, 9-13:00 Uhr

Mitte Januar 2022 gibt es dann an zwei aufeinanderfolgenden Vormittagen einen Workshop zum Führen selbstorganisierter Teams vom Organisationsexperten Dr. Siegfried Kaltenecker.

Workshop "Selbstorganisierte Teams führen: der Workshop zum Arbeitsbuch", 12.+13.01.2022, jeweils 9-13 Uhr

Organisatorische Hinweise

Die Konferenz bietet Fragerunden per Chat und Video mit den Vortragenden, Wissensaustausch untereinander und im Nachgang die Vortragsfolien sowie alle Vorträge als Videos. Die Teilnahme an der Konferenz kostet für Frühbucher 199 Euro (zzgl. 19 % MwSt.), auf Nachfrage sind Gruppenrabatte für Teams verfügbar. Die Teilnahme am halbtägigen Workshop kostet 229 Euro (zzgl. MwSt.), am zweimal halbtägigen Workshop 449 Euro (zzgl. MwSt.). Wer sich für den Agile Leader Day interessiert, findet alle relevanten Hinweise auf der Veranstaltungs-Website.

(sih)