Agile Methode: Kanban wird erwachsen

Am klangvollen Datum 22.02.2022 findet der erste Kanban Day statt, ausgerichtet von heise Developer und dpunkt.verlag in Kooperation mit it-agile und Leanovate. Auf der ganztägigen Online-Konferenz mit einem Schwerpunkt auf Kanban als Managementmethode dreht sich alles um die agile Technik. Die Themen der Expertinnen- und Expertenvorträge richten sich an Produkt- und Servicemanager sowie Führungskräfte, die bei der Einführung oder Verbesserung von Kanban-Implementierungen handlungsleitende Hilfestellung suchen.

Kanban ist mehr als Projektmanagement

Das bereits bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts in Japan zurückreichende Konzept Kanban, das ursprünglich in der Automobilindustrie beheimatet war und heutzutage ein gängiger Bestandteil der agilen Softwareentwicklung ist, eignet sich für verschiedenste Einsatzbereiche: sei es zum Management und der Verbesserung von Services, für kreative Tätigkeiten oder für die Gestaltung von physischen als auch Softwareprodukten.

Inzwischen liegen bereits jahrelange Erfahrungswerte mit Kanban vor, die das recht neue Kanban Maturity Model hervorgebracht haben, dem sich einer der Vorträge auf dem Kanban Day widmen wird. Das Modell kann Führungskräften eine wertvolle Richtungsweisung bieten, wenn Change-Projekte zu scheitern drohen.

Weitere Themenbereiche umfassen Kanban-Praktiken für eine stressfreiere Teamarbeit oder den Umgang mit Kanban-Metriken. Zu Beginn darf eine tiefergehende Einführung in Kanban nicht fehlen, um allen Teilnehmenden die Entstehung, Weiterentwicklung und den aktuellen Stand der Methode näherzubringen.

Vorträge und Diskussion

Das Programm des Kanban Day beinhaltet unter anderem die folgenden 45-minütigen Vorträge:

Im Anschluss an die Vorträge bietet eine Abschlussdiskussion in weiteren 45 Minuten die Gelegenheit, offen gebliebene Fragen zu klären.

Früh zugreifen und profitieren

Bis zum 4. Februar 2022 sind Tickets für den Kanban Day zu einem vergünstigten Preis von 199 Euro (zzgl. 19 % MwSt.) zu erwerben. Nach Ablauf des Frühbucherrabatts beträgt der Preis 249 Euro (zzgl. 19 % MwSt.). Weitere Informationen bietet die Website.

(mai)