Agile Softwareentwicklung im Unternehmen: Den nächsten Schritt gehen

Wenn es gelingen soll, den Kundenerwartungen und -wünschen gerecht zu werden – und das richtige Produkt zu bauen, reicht Coden allein nicht mehr, sondern Produkt-Denke ist gefordert. Wie Softwareentwicklerinnen, Softwarearchitekten und Teamleads dazu den nächsten Schritt in der agilen Softwareentwicklung gehen können, lernen Teilnehmende am 26. Januar 2023 bei der dritten Auflage der Online-Konferenz "Agile Softwareentwicklung im Unternehmen".

So gelingt Produktentwicklung

In sieben Vorträgen und interaktiven Sessions nehmen Expertinnen und Experten Teilnehmende mit auf die Reise von der agilen Software- zur Produktentwicklung:

Anschließend bietet die interaktive Session Das richtige Produkt gemeinsam bauen: Hilfe, mein PO nervt! allen Teilnehmenden noch die Gelegenheit, über Sorgen, Nöte und Probleme in der Zusammenarbeit mit "Ihren" POs zu diskutieren – und dabei auch etwas Frust abzulassen.

Jetzt noch den Frühbucherrabatt zur Konferenz sichern

Die Teilnahme an der Veranstaltung kostet bis zum 4. Januar 2023 nur 199 Euro – danach dann 249 Euro (alle Preise zzgl. MwSt.). Ein Ticket für den am 2. Februar folgenden eintägigen Online-Workshop "Product-Discovery-Techniken für Entwickler" kostet 449 Euro. Konstantin Diener, CTO bei cosee, und Product Owner Tobias Morauf zeigen darin praxisnah, wie sich Developer das passende Know-how aneignen können, um sich gleichberechtigt neben Produkt-Managern und Designern in die Produktentwicklung einzubringen.

