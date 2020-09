Agile Softwareentwicklung im Unternehmen: Jetzt noch Frühbucherrabatt sichern

Am 13. Oktober findet unter dem Namen "Agile Softwareentwicklung im Unternehmen" eine Online-Konferenz statt, die in sieben Vorträgen die wichtigsten Aspekte des Themas beleuchtet. Der Frühbucherrabatt gilt nun bis einschließlich 25. September, ein Ticket kostet 149 Euro. Danach beläuft sich der reguläre Preis auf 199 Euro.

Besondere Angebote für Teams und Unternehmen

Da Agile Softwareentwicklung ein Thema ist, das das gesamte Team beziehungsweise Unternehmen beschäftigt, bieten die Veranstalter besondere Angebote für Gruppen an. Wer sich also mit größeren Teams registrieren möchte, kann von weiteren Rabatten profitieren. Dazu ist lediglich ein Kontakt zu den Veranstaltern per E-Mail nötig, die dann ein individuelles Angebot erstellen.

Erstklassige Speaker

Die Referenten sind allesamt in der Szene bekannt und beschäftigen sich seit Jahren mit dem Thema – seien es bekannte Autoren wie Jutta Eckstein und Carola Lilienthal, CTO Konstantin Diener, Softwarearchitekt Falk Sippach, Evenly-Geschäftsführerin Nelli Hergenröther oder Head of Digital Retail IT Björn Kaiser bei Otto.de.

Den Vorträgen renommierter Experten können Teilnehmer bequem vom eigenen Schreibtisch aus folgen – denn die Veranstaltung wird per Livestream übertragen. Auf Interaktionsmöglichkeiten müssen Sie trotzdem nicht verzichten: Fragen können Sie während den Vorträgen per Chat stellen, die Referenten stehen auch nach dem Vortrag für Fragen zur Verfügung und Sie können sich mit gleichgesinnten Teilnehmern austauschen.

(bbo)