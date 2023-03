Agile Unternehmen: Flight Levels Day fliegt in die dritte Runde

Bereits zum dritten Mal findet der Flight Levels Day am 16. Juni 2023 statt – nach einer internationalen, englischsprachigen Ausgabe im vergangenen Jahr nun wieder auf Deutsch. Die Veranstalter dpunkt.verlag und heise Developer richten die Online-Konferenz in Kooperation mit der Flight Levels Academy und dem dort tätigen Flight-Levels-Erfinder Klaus Leopold sowie dem Flight-Levels-Experten Sigi Kaltenecker aus. Sechs Vorträge bieten geballtes Expertenwissen über die agile Methode.

Angesprochen sind Führungskräfte, Produktverantwortliche und agile Rollenträger wie Scrum Master, Product Owner oder Agile Coaches, die praxisorientierte Antworten zum Einsatz von Flight Levels suchen. Das Ziel von Flight Levels besteht darin, von Team-Agilität zu Business-Agilität zu gelangen. Das Modell besteht aus drei Ebenen:

Flight Level 1: Operative Ebene

Flight Level 2: Koordination

Flight Level 3: Strategisches Portfoliomanagement

Einführung bis hin zum Einsatz mit 16 Teams

Im Programm der Konferenz finden sich sechs Vorträge, die Flight Levels in verschiedenen Stadien und Einsatzbereichen beleuchten. So beginnt Wolfgang Wiedenroth mit einer Einführung in die Thematik und zeigt, wie sich dank Flight Levels kostspielige Reorganisationen vermeiden lassen. Die wachsende Beliebtheit der agilen Methode liegt laut dem Speaker unter anderem daran, dass sie aufdeckt, was da ist, und dabei hilft, zu sehen, was gebraucht wird.

Was es mit Kompassnadeln und Flight Levels auf sich hat, erfahren die Teilnehmenden in Roland Pürzers Vortrag "Flight Levels Meets Hoshin Kanri", und wie sich mit einem iterativ-adaptiven Ansatz die Koordination von 16 Teams mit über 100 Personen gestaltete, berichten Rafael Huber und David Lehmann in einem Praxisbeispiel.

Dabei bleibt den Teilnehmenden nach den Vorträgen ausreichend Zeit, innerhalb eines Social Layer mit den Speakern und anderen Konferenzbesucherinnen und -besuchern interaktiv in den Austausch zu treten und offene Fragen zu klären. Ein Expertenpanel mit den Referentinnen und Referenten des Tages sowie finale Betrachtungen unter Moderation von Klaus Leopold und Sigi Kaltenecker runden den Konferenztag ab.

Die Konferenz findet unter der Dachmarke inside agile statt.

Frühbucher profitieren bis 15. Mai

Wer bis zum 15. Mai ein Konferenzticket bucht, erhält einen Frühbucherrabatt: Die Kosten für ein Ticket betragen 229 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Nach dem 15. Mai steigt der Betrag auf 269 Euro an. Gruppenrabatte berechnet der Online-Ticketshop automatisch, beispielsweise ab drei Personen 10 Prozent.

Weitere Informationen bietet die Website. Sowohl über den dort abonnierbaren Newsletter als auch über ihren Twitter-Kanal halten die Veranstalter Interessierte über Neuerungen auf dem Laufenden. Der Hashtag lautet #FLDay.

(mai)