Agile Unternehmen: Workshops für Flight-Levels-Neulinge und -Fortgeschrittene

Vor und nach dem Online-Konferenztag Flight Levels Day 2022 können Interessierte ihr Wissen rund um die agile Methode vertiefen: Die Veranstalter heise Developer und dpunkt.verlag in Kooperation mit der Flight Levels Academy bieten zwei halbtägige, englischsprachige Online-Workshops an. Für die am 10. Oktober stattfindende, ebenfalls englischsprachige Konferenz aus der inside-agile-Konferenzreihe sind Speaker aus aller Welt geladen. Wer in sechs Vorträgen und zwei Paneldiskussionen von ihrem Expertenwissen profitieren möchte, kann sich weiterhin Tickets zum Frühbucherpreis sichern.

Die Online-Konferenz Flight Levels Day fand erstmals im vergangenen Herbst statt. Wer daran teilgenommen und beispielsweise dem Vortrag von Matías E. Fernández und Franziska Hoberg zum Einsatz von Flight Levels zur Verbesserung von SAFe gelauscht hat, findet im diesjährigen Programm neue Vortragsthemen. Auch eine Teilnahme an den Workshops steht sowohl Anfängern als auch fortgeschrittenen Flight-Levels-Interessierten offen.

Einstieg mit interaktiver Simulation

Den vorgelagerten Workshop "Flight Levels Introduction with Interactive Simulation of Flight Levels" führen Business Coach Henriette Wienges und Flight Levels Guide Kerstin Lerner am 6. Oktober durch. Die Expertinnen vermitteln den Teilnehmenden in dem vierstündigen Nachmittags-Workshop die Grundlagen von Flight Levels. Wer daran teilnimmt, soll erfahren, wie sich Strategie in Taten umsetzen lässt.

Der Workshop richtet sich an all jene, die an dem Erfolg ihres Unternehmens interessiert sind – seien es Agile Coaches, Produktmanager oder Führungskräfte mit Personalverantwortung. Er eignet sich sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene und zeigt die Grundlagen des Flight-Levels-Modells. Die Trainerinnen bieten zudem eine interaktive Lernsimulation und eine Sneak Preview der Flight Levels System Architecture.

"Flight Levels Introduction with Interactive Simulation of Flight Levels", 6. Oktober 2022, 15-19 Uhr

Ebenfalls für Anfänger und Fortgeschrittene eignet sich der Workshop "Data-Driven Improvement and Coaching for Flight Levels Systems", den Fachautor und Trainer Troy Magennis am 11. Oktober anbietet. Nicht nur wer am Tag zuvor den Flight Levels Day besucht hat, kann daran teilnehmen, denn die Workshops lassen sich auch unabhängig von einer Konferenzteilnahme buchen.

Troy Magennis zeigt, wie sich Metriken für Flight-Levels-Systemverbesserung und -Monitoring einsetzen lassen und welche sich für die jeweiligen Flight Levels 1, 2 oder 3 eignen. Die Teilnehmenden sollen nach dem Workshop wissen, wie sie Metriken auf eine sichere und produktive Art im Unternehmen einsetzen können. Dabei soll nicht zu kurz kommen, wie sich Metriken anderen Personen und Teams sinnvoll präsentieren lassen und welche Fehler es bei der Präsentation zu vermeiden gilt.

"Data-Driven Improvement and Coaching for Flight Levels Systems", 11. Oktober 2022, 16-20 Uhr

Frühbucher sparen bis zum 21. September

Ein Ticket für einen der halbtägigen Workshops lässt sich für 349 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.) erwerben. Tickets für den Online-Konferenztag sind bis zum 21. September 2022 mit Frühbucherrabatt für 199 Euro erhältlich. Dabei verfolgen die Veranstalter des Flight Levels Day den Ansatz, für internationale Teilnehmende zugänglich zu sein und berücksichtigen daher die Kaufkraft verschiedener Länder im Sinne der Purchasing Power Parity (PPP). Wer mit einer Gruppe an der Konferenz teilnehmen möchte, kann sich zwecks Gruppenrabatten an das Event-Team wenden.

Weitere Informationen zum ersten internationalen Flight Levels Day hält die Konferenz-Website bereit. Wer über den Flight Levels Day und weitere inside-agile-Konferenzen auf dem Laufenden bleiben will, kann dort den Newsletter abonnieren oder den Veranstaltern auf Twitter folgen.

(mai)