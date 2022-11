Agiles Produktmanagement: Frühbuchertickets für den fünften Product Owner Day

Der fünfte Product Owner Day findet am 7. Dezember 2022 statt. Im Fokus der Online-Konferenz steht die Frage, wie agiles Produktmanagement besser geht. Die Veranstalter heise Developer und dpunkt.verlag haben dazu mit den Kooperationspartnern it-agile, Die Produktwerker und Agile Academy ein breit gefächertes Programm zusammengestellt. Neben den Vorträgen des Konferenztages lassen sich zwei Workshops besuchen. Der Frühbucherrabatt für die Konferenz wurde verlängert und endet am 21. November.

Neue Einsichten für Product Owner

Wer am fünften Product Owner Day teilnimmt, sollte die agilen Grundlagen kennen und bereits Erfahrung in der Rolle mitbringen. Product Owner und Produktmanagerinnen erfahren dort unter anderem, wie OKRs zum Erfolg führen, was es mit Floating Teams auf sich hat und ob die Zertifizierung als Product Owner sinnvoll ist.

Daneben bieten zwei Workshops tiefere Einblicke. Zwei Tage vor der Konferenz zeigt Produktwerker Oliver Winter am 5. Dezember, wie man als Product Owner effizient und effektiv kommunizieren kann. Der interaktive Ganztages-Workshop richtet sich an Product Owner, Scrum Master und Agile Coaches mit mindestens sechs Monaten Erfahrung in der agilen Produktentwicklung. Dieser Workshop ist derzeit ausverkauft. Es besteht allerdings die Möglichkeit, sich in eine Warteliste einzutragen.

Den zweiten Workshop bieten Ulf Mewe und Stefan Roock am 15. Dezember an. Der Halbtages-Workshop befasst sich damit, wie Business Stories zu mehr Wirkung führen können. Die beiden Trainer zeigen, wie sich Business Stories ähnlich wie Epics und User Stories klein schneiden lassen, um so die Wertschöpfung zu optimieren und früher echtes Feedback zu erhalten. Agile Vorkenntnisse und mindestens das Wissen über die Scrum-Nomenklatur sind Voraussetzung zur Teilnahme.

Auszug aus dem Programm:

Frühbucherrabatt bis zum 21. November verlängert

Dank des verlängerten Frühbucherrabatts stehen vergünstigte Tickets noch bis zum 21. November bereit: Eine Teilnahme an der Konferenz kostet somit 199 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.), nach dem 21. November 249 Euro. Der Preis für den Ganztages-Workshop beträgt 449 Euro, für den Halbtages-Workshop 249 Euro. Kombi-Tickets für Konferenz und Workshop sowie Gruppenrabatte stehen im Online-Ticketshop ebenfalls bereit.

Die Konferenz-Website sowie der Twitter-Kanal der Veranstalter enthalten aktuelle Informationen zum fünften Product Owner Day. Auf der Website lässt sich auch der Newsletter zu dieser und weiteren Konferenzen unter der Dachmarke inside agile abonnieren.

