Agiles Produktmanagement: Programm des 5. Product Owner Day ist live

Nach der großen Resonanz der ersten vier Ausgaben veranstalten heise Developer, dpunkt.verlag und it-agile am 7. Dezember 2022 den fünften Product Owner Day. Product Ownern und Produktmanagerinnen bietet das Online-Event die Gelegenheit, sich fachlich weiter zu vertiefen. Wer teilnimmt, sollte mit agilen Konzepten bereits vertraut sein und Erfahrung in der eigenen Rolle mitbringen.

Floating Teams und Erfolg mit OKR

Der fünfte Product Owner Day dreht sich unter anderem um Objectives and Key Results (OKR) und thematisiert, was es braucht, um mit dieser Management-Methode zielgerichteter Mitarbeiterführung erfolgreich zu sein. Plattformverwaltung für Product Owner, Wege zu frugalen Innovationen und die Zertifizierung als Product Owner stehen im Fokus. Vorgelagert können Interessierte sich zur effektiven Kommunikation als Product Owner ganztägig beim Produktwerker Oliver Winter fortbilden, der einen Workshop mit starkem Praxisbezug anbietet.

More with less: Wege zu Innovation und Weiterbildung gestalten

Wer teilnimmt, darf sich auf einen Querschnitt relevanter Themen für Product Owner freuen, die erneut aus der Praxis schöpfen und fachliche Vertiefung ermöglichen. Unter anderem steht die Frage im Raum, wie Product Owner sich weiterentwickeln können. Stefanie Schuster und Gerrit Franke stellen typische Entwicklungsstufen vor und geben Impulse, wie die Weiterentwicklung sich in verschiedenen Karriere- und Lebensphasen gestalten lässt. Roman Pichler und Stefan Roock zeigen Techniken, mit denen Product Owner sich Softwareplattformen zunutze machen können.

Rajnish Tiwari erklärt gemeinsam mit Stefan Buse (beide TU Hamburg), was "frugale Lösungen" sind und wie sich mit dem Ansatz "mehr erreichen mit geringerem Einsatz" ein optimiertes Leistungsniveau erzielen lässt. Der Ansatz ist nicht nur in Schwellenländern von Bedeutung, sondern lässt sich den beiden Experten zufolge auch hierzulande in die Praxis umsetzen, wie sie am Konferenztag mit Beispielen vorführen werden.

Vorschau aufs Programm

Mit OKRs erfolgreich sein

Floating Teams

Platform Management für Product Owner

More with less: Frugale Innovationen

Zertifizierung als Product Owner, und dann?

Round Table

Effektiv und effizient kommunizieren als Product Owner (Workshop 5. Dezember)

Konferenztickets sind bis zum 11. November 2022 zum vergünstigten Preis von 199 Euro erhältlich, Workshoptickets kosten 449 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Teams können von weiteren Vergünstigungen profitieren, ab drei Personen werden bei der Ticketbuchung im Shop automatisch Rabatte abgezogen. Weitere Informationen, Kontaktmöglichkeiten sowie der aktuelle Stand der Planungen sind auf der Konferenz-Webseite zu finden. Wer mag, kann den Veranstaltern auf Twitter folgen.

(sih)