Agilität in der Personalabteilung: Im Herbst hat die Konferenz Agile HR Premiere

Die Anforderungen an Unternehmen und Beschäftigte verändern sich rapide. Am 20. September 2023 richtet Heise gemeinsam mit IT Agile zum ersten Mal den Agile HR Day aus. Bei der eintägigen Online-Konferenz geht es um die Transformation klassischer Berufsbilder hin zu agileren Rollen, zeitgemäße Fort- und Weiterbildung sowie moderne Lernkultur durch eine agile Grundhaltung.

Bei der Konferenz bieten Fachleute aus Bereichen wie Change Management und agiler Transformation Einblicke in ihre berufliche Praxis. Wer teilnimmt, bekommt bewährte und neue Werkzeuge an die Hand, um in der eigenen HR-Abteilung Änderungen anzustoßen. Ein Auszug aus dem Programm:

HR goes agile @ Star Finanz

Fit for Purpose mit Kanban

From Doing Agile to Being Agile

Flight Levels mit dialogischer Unternehmenskultur

Agilität und soziale Nachhaltigkeit integrieren

Zeitgemäße Personalarbeit

Ziel des Agile HR Day ist ein Überblick über die derzeit gängigen Arbeitsweisen in agilen Organisationen und solchen, die sich auf dem Weg dahin befinden. Selbstgesteuertes Lernen, Eigenverantwortung der Mitarbeitenden und das individuelle Gestalten von Lernprozessen rücken in der modernen Personalarbeit in den Vordergrund und stehen im Zentrum dieser Online-Konferenz.

Wer Personal entwickelt, gestaltet heutzutage nicht mehr von oben herab, sondern ermöglicht Teilhabe. Die Vorträge bieten Hilfestellung und Anregung, wie Profis im Personalmanagement mit agilen Methoden flexibler handeln und die Bedürfnisse der Belegschaft dialogisch zu berücksichtigen. Die Konferenz richtet sich an alle, die ihre Teams nachhaltig weiterentwickeln wollen, etwa Verantwortliche in Projektteams, Personalentwicklerinnen, Coaches, Consultants und Scrum/ Kanban Master. Vorkenntnisse in agiler Praxis sind dabei nicht erforderlich.

Tickets ab sofort verfügbar

Der Agile HR Day ist eine Kooperation von heise Developer, der Heise-Tochter dpunkt.verlag und den agilen Unternehmen it-agile, agile academy und den Produktwerkern. Die Tickets kosten zum Frühbucherpreis 219 Euro (zzgl. MwSt.) und stehen ab sofort über den Ticket-Shop bereit. Teams können von weiteren Vergünstigungen profitieren, ab drei Personen werden bei der Ticketbuchung im Shop automatisch Rabatte abgezogen. Weitere Informationen zu den Inhalten und dem Ablauf des Agile HR Day finden sich im Programm auf der Veranstaltungs-Website.

