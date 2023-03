Agility Robotics zeigt verbesserten humanoiden Logistikroboter Digit

Das Roboterunternehmen Agility Robotics hat eine neue Generation seines humanoiden Arbeitsroboters Digit vorgestellt. Das Unternehmen bezeichnet ihn als "ersten menschenbezogenen Mehrzweckroboter für die Logistik". Er soll in Bereichen eingesetzt werden können, die für Menschen konzipiert sind.

Digit ist in etwa so groß wie ein Mensch, besitzt zwei Arme und zwei Beine. Das lässt es zu, dass der Roboter flexibel in Arbeitsumgebungen eingesetzt werden kann, die eigentlich für Menschen geschaffen worden sind. Dadurch lässt er sich einfach in bestehende Lagerabläufe und die vorhandene Infrastruktur einbinden.

Roboter gegen Personalknappheit

"Die Lieferketten leiden noch immer unter den Nachwirkungen der Pandemie, und die Nachfrage nach Lagerarbeitern übersteigt bei Weitem das verfügbare Personal. Unternehmen setzen heute mehr denn je auf Automatisierung, um künftige Störungen abzufedern. In Anbetracht der steigenden Fluktuation, Burnout und Verletzungen in der Logistikbranche glauben wir, dass Digit die Zukunft der Arbeit ist", sagt Damion Shelton, Mitgründer und CEO von Agility Robotics.

Vor drei Jahren hatte Agility Robotics die erste Version von Digit vorgestellt und seitdem eng mit den Unternehmen zusammengearbeitet, die ihn in der Logistik eingesetzt haben. So konnten Verbesserungen an dem Roboter vorgenommen werden, um ihn besser in Lager- und Lieferkettenabläufe integrieren zu können. So hat Digit neue Greifer erhalten, die für das Greifen und Bewegen von Kunststoffbehältern, wie sie in der Lagerhaltung vorkommen, optimiert worden sind. Auch hat er einen Kopf und Augen erhalten, um die Interaktion mit Menschen zu verbessern.

Digit verrichtet vor allem dort seine Arbeit, wo prozessautomatisierte, sich wiederholende Aufgaben anstehen. Die sind mitunter gefährlich, was zu Verletzungen bei Mitarbeitern und Ausfällen führen kann. Hier springt der Roboter ein. Das geschieht flexibel, denn Digit kann unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Das steht im Gegensatz zu anderen Logistikrobotern, die stationär und nur für ein eingeschränktes Aufgabenspektrum eingesetzt werden können. Auch müssen solche Roboter an die jeweilige Arbeitsumgebung angepasst werden. Durch den menschlich angelehnten Aufbau von Digit ist das nicht nötig. Er kann sofort seinen Dienst ohne kostenintensive Anpassungen verrichten.

Nun bietet Agility Robotics interessierten Unternehmen eine begrenzte Anzahl von Plätzen im Agility Partner Program (APP) an, die Digit in ihren Logistikumgebungen einsetzen und ausprobieren wollen.

