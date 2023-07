Ai Pin: Ehemalige Apple-Mitarbeiter bauen den Star Trek-Communicator

Das US-amerikanische Start-up Humane, das von früheren Apple-Mitarbeitern gegründet wurde, hat den Namen seines ersten Geräts bekannt gegeben. Die kleine Box, die aus einer Hemdtasche heraus als vollwertiger mobiler Computer per Sprache gesteuert werden kann, soll den Namen "Humane Ai Pin" tragen und noch in diesem Jahr erscheinen, gaben die Gründer Imran Chaudhri und Bethany Bongiorno bekannt.

Was Humane mit Apple verbindet, ist die Ähnlichkeit des Geräts zu einer Technologie aus der Science-Fiction-Serie Star Trek. Der Ai Pin erinnert an den bekannten Kommunikator, eine Art Mini-Computer zum Anstecken, mit der die Figuren in der Serie mit anderen kommunizieren, diesen aber auch zum Abruf von Informationen verwenden konnten. Genau dies ist auch der Ansatz von Humane, das vorhat, einen persönlichen mobilen Computer auszuliefern, der es erlaube, Künstliche Intelligenz überall mit hinzunehmen.

Snapdragon-Chip im Inneren

Der Ai Pin soll mit einem Snapdragon-Chip von Qualcomm betrieben werden. Eine erste Vorstellung davon, was das Gerät leisten kann, gab Chaudhri in einem TED-Talk. So konnte er sich etwa per Laser eine Art Bildschirmanzeige in die Hand projizieren lassen und mit dem Gerät auf natürliche Weise interagieren.

Weitere Details zum Gerät hat Humane noch nicht bekannt gegeben. Die beiden Gründer waren seinerzeit unter anderem an der Entwicklung des iPads beteiligt und verließen Apple 2017, um ein Jahr später Humane ins Leben zu rufen. In der Zwischenzeit sind auch weitere ehemalige Apple-Mitarbeiter zu dem geheimnisvollen Start-up gewechselt, das für sich zum Ziel erklärt hat, die Technik von morgen zu erschaffen.

