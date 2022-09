Air Kanada will 30 Elektro-Hybridflugzeuge ES-30 von Heart Aerospace einsetzen

Die kanadische Fluggesellschaft Air Kanada hat eine Kaufvereinbarung über 30 Elektro-Hybrid-Flugzeuge des Typs ES-30 mit dem schwedischen Luftfahrtunternehmen Heart Aerospace getroffen. Dies geht aus einer Mitteilung von Air Canada am Donnerstag hervor. Demnach sollen die Flugzeuge, die ab 2028 im regionalen Flugverkehr eingesetzt werden sollen, im elektrischen Betrieb vollständig emissionsfrei unterwegs ein.

Für Air Kanada ist der Kauf der noch in Entwicklung befindlichen Flugzeuge ein Beitrag, um in der Luftfahrtbranche den Klimawandel zu bekämpfen, heißt es von der Fluggesellschaft. Die Flugzeuge sollen die Flotte von Air Kanada ein Stück näher an das Ziel bringen, ab 2050 keine Emissionen mehr zu verursachen. Wie viel sich Air Kanada das kosten lässt, bleibt offen. Die Fluggesellschaft hat jedoch neben einem ungenannten Kaufpreis eine Vereinbarung getroffen, sich an Heart Aerospaces mit 5 Millionen US-Dollar zu beteiligen.

Energie aus Batterie und Generatoren

Die viermotorigen ES-30-Flugzeuge werden dem Plan nach elektromotorisch angetrieben und von Lithium-Ionen-Batterien mit Energie versorgt. Zudem werde das Flugzeug über Reserve-Hybridgeneratoren verfügen. Damit soll on-board Energie aus nachhaltigem Flugbenzin generiert werden. Der ökologische Fußabdruck des Flugzeugs sei damit geringer als bei herkömmlichen Turboprop-Maschinen.

Die Reichweite des Flugzeugs beträgt bei voller Zuladung im rein elektrischen Betrieb 200 km. Zusammen mit der aus den Generatoren gewonnen Energie erhöht sich die Reichweite auf 400 km. 30 Passagiere finden in dem Flugzeug Platz. Bordküche und Toilette sind vorhanden. Die Reichweite könne erhöht werden, wenn die Zuladung begrenzt wird, wie etwa die Anzahl der Passagiere auf 25. Dann soll das Flugzeug eine Reichweite von bis zu 800 km erreichen können. Nach Angaben von Heart Aerospace können die Akkus voraussichtlich in 30 bis 50 Minuten wieder aufgeladen werden. Weitere technische Details wie etwa zur Höchstgeschwindigkeit gibt das Luftfahrtunternehmen nicht an.

Aus diesen Daten ergibt sich für Air Kanada auch das Einsatzgebiet der ES-30. Sie soll vor allem im regionalen Kurzstreckenflugverkehr eingesetzt werden und ihn umweltfreundlicher machen.

Zuvor hatten bereits United Airlines und Mensa Air Group zusammen 200 Elektro-Flugzeuge des geplanten Vorgängers ES-19 mit einer Option auf 100 Maschinen geordert. Die ES-19 wird nun aber nicht gebaut, sondern durch die ES-30 ersetzt, geht aus einer Mitteilung von Heart Aerospace hervor.

(olb)