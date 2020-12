AirPods Max ohne Ausschaltknopf: Stromsparmodus benötigt kein Case

Die AirPods Max können auch ohne Case in den Stromsparmodus gehen. Das hat Apple nun erklärt, nachdem ein fehlender Ausschaltknopf an den Bügelkopfhörern sowie die bisherigen Anweisungen des Herstellers für Verwirrung unter Nutzern gesorgt hatten. Ursprünglich hatte Apple erklärt, dass die Kopfhörer erst durch die Unterbringung im beiliegenden Smart Case abgeschaltet werden.

Stromsparmodus auch ohne Case – nur später

Setzt man die AirPods Max ab und lässt sie für 5 Minuten an einer Stelle unbewegt liegen, dann wechseln sie ebenfalls in den Stromsparmodus, um die Akkuladung zu bewahren, wie Apple nun in einem bislang nur auf Englisch vorliegenden Support-Dokument erläutert. In diesem Modus kann die Bluetooth-Verbindung noch aufrechterhalten bleiben.

Erst nach 72 Stunden schalten sich die abgesetzten Kopfhörer dann in einen noch sparsameren Modus (Ultralow Power Mode), bei dem auch die Funkverbindung gekappt wird, erläutert das Unternehmen. Dann lassen sich die Over-Ears auch nicht länger über Apples Gerätesuchdienst "Wo ist?" orten und ansprechen.

Setzt man die AirPods Max in das Smart Case ein, greift der Stromsparmodus sofort statt nach 5 Minuten. Nach 18 Stunden greift bei dieser Aufbewahrungsmethode dann der Ultralow Power Mode.

Warnton bei niedrigem Akkustand

Über einen niedrigen Akkuladezustand informieren die Kopfhörer per iPhone. Bei einer Restladung von 10 Prozent und kurz vor dem kompletten Leerlaufen sollen sie zudem einen Ton abspielen. Apple verspricht eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden – sowohl für die Musikwiedergabe als auch zum Telefonieren. Nutzerberichten zufolge verringert sich der Ladestand der Kopfhörer nach dem Absetzen – auch fernab des Smart Case – nur langsam, über Nacht verlieren sie demnach nur wenige Prozentpunkte.

Apple hat in der laufenden Woche erste AirPods Max ausgeliefert, der erste Bestand des Herstellers war aber schnell vergriffen. Derzeit wird eine Lieferzeit von rund zwei Monaten genannt, erste Farbvarianten sollen ab Ende Februar 2021 wieder verfügbar sein.

