AirPods-Pro-Firmware bekommt Hilfe für Hörbehinderte

Apple hat erstmals eine neue Funktion für seine AirPods Pro freigegeben, mit der Schwerhörige und Hörbehinderte Gesprächen besser folgen können. Das Feature namens "Conversation Boost" steht in einer Vorabversion in einer frisch veröffentlichten Firmware mit der Versionsnummer 4A362b zum Download bereit. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man Mitglied von Apples Entwicklerprogramm ist.

Lautstärke-Anhebung von Gesprächen

Auf der Download-Seite der Entwickler-Website (unter "More Downloads") findet sich dann ein Mobileconfig-Profil, das sich auf ein iPhone übertragen lässt, über das dann wiederum die Beta auf die AirPods Pro übertragen werden kann. Das iPhone muss, nachdem die AirPods Pro gekoppelt wurden, danach allerdings mit einem Mac verbunden werden, auf dem die aktuelle Beta von Xcode 13 läuft. Das kann dann allerdings bis zu 24 Stunden dauern, da sich das Einspielen nicht erzwingen lässt. Auf dem iPhone muss zudem die Beta von iOS 15 laufen.

Der Hersteller hatte im Juli damit begonnen, erstmals Vorabversionen der Firmware für die mit aktiver Geräuschunterdrückung ausgestatteten Ohrstöpsel zu verteilen. Conversation Boost erlaubt es, Stimmen, die sich in der Umgebung des Nutzers befinden, zu isolieren, so dass sie besser wahrgenommen werden. Man kann zudem festlegen, wie viel Umgebungsgeräusch hörbar bleiben soll, dazu gibt es eigene Einstellungen im Kontrollzentrum. Auch den Klang ("Heller", "Dunkler") darf man festlegen, ebenso wie die Balance. Conversation Boost ist Teil von iOS 15.

Erste Beta brachte Spatial Audio für FaceTime

In einer ersten Betaversion der neuen AirPods-Pro-Firmware hatte Apple zwei weitere neue Funktionen freigegeben. Dazu gehört Spatial Audio in FaceTime (Positionierung des Benutzers im Raum im Rahmen von Apples Videochat-Anwendung) sowie eine neue Geräuschunterdrückung, die nur Umgebungsgeräusche blockt, aber nicht etwa Sprache. Sie hebt jedoch nicht die Sprache in ihrer Lautstärke an, wie dies Conversation Boost tut.

Ganz unproblematisch ist der Betatest der AirPods-Pro-Firmware allerdings nicht. Sollten Fehler enthalten sein, gibt es aktuell keinerlei Möglichkeit zum Downgrade. Nutzer müssen dann warten, bis Apple eine neue Version veröffentlicht. Mit der Finalversion ist erst im Herbst zu rechnen, sobald iOS 15 freigegeben wird – vermutlich wird dies im September der Fall sein.

