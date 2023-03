AirPods Pro: USB-C-Variante soll angeblich bald erscheinen

Apple plant angeblich im zweiten oder dritten Quartal 2023 die Veröffentlichung der AirPods Pro 2 mit einem USB-C-Anschluss am Ladecase. Das behauptet der Analyst Ming-Chi Kuo in einem Tweet vom Freitag. Er geht damit auf Funde von neuen Modellnummern in der fertigen Version von iOS 16.4 ein. Laut Kuo, der über gute Kontakte zur Zulieferkette in Asien verfügt, gebe es aktuell aber noch keine Pläne für eine USB-C-Version der AirPods 2 oder 3.

Neben Hinweisen auf mögliche Kopfhörer der Apple-Marke Beats wurden am Mittwoch im Release Candidate von iOS 16.4 auch Hinweise auf AirPods mit der Modellnummer A3048 und ein neues Case mit der Bezeichung A2968 gefunden. Laut Kuo soll es sich wahrscheinlich um eine Aktualisierung der erst im September 2022 veröffentlichten zweiten Generation der AirPods Pro handeln.

Apple stellt langsam um

Angesichts der USB-C-Pflicht in der Europäischen Union, die nach dem 28. Dezember 2024 in Kraft tritt, sind Hersteller wie Apple unter Zugzwang, wenn sie den einheitlichen Anschluss noch nicht unterstützen. So ist Apple seit einiger Zeit dabei, seine Produkte nach und nach umzustellen, so etwa die Siri Remote beim Apple TV. Für den Herbst wird mit einem iPhone 15 gerechnet, das statt des Apple-eigenen Lightning-Anschlusses mit USB-C-Port ausgeliefert wird.

Bezogen auf die AirPods bleiben momentan aber noch viele Fragen offen. So ist etwa unklar, warum auch die AirPods mit einer neuen Modellnummer erscheinen, wenn doch nur das Ladecase einen anderen Anschluss bekommt. Im Netz fragen auch schon Nutzer, ob vielleicht das Ladecase mit USB-C nachträglich separat erworben werden kann, um es mit vorhandenen AirPods Pro 2 zu verwenden. Und mit Blick auf Kuos Anmerkung, dass Apple keine USB-C-Version der AirPods 2 und 3 in Planung hat, könnte das vielleicht sogar auf eine neue Generation hindeuten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(mki)